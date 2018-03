Infantino | Var pronta per il mondiale in Russia

Mondiali Russia 2018 - ci sarà il Var : l’annuncio di Infantino : Si avvicinano sempre di più i Mondiali di Russia 2018, nelle ultime ore importante annuncio: ci sarà il Var, la conferma arriva dallo stesso Infantino come dichiarato alla stampa: “Avremo la prima Coppa del Mondo, nel 2018, con il Var. Naturalmente siamo molto contenti di questa decisione”. La notizie era già nell’aria da diverso tempo ma adesso è arrivata anche l’ufficialità, si tratta di una giornata storica per tutto ...

Infantino : 'Sul Var ero scettico - invece funziona' : TORINO - 'E' un momento storico per il calcio. Dopo decenni di discussioni, dibattiti e polemiche si è finalmente deciso di introdurre la tecnologia e di aiutare gli arbitri a prendere le migliori ...

Russia 2018 - Infantino convinto : “sarà il Mondiale più bello di sempre… anche grazie al Var” : Mancano solo 100 giorni al Mondiale in Russia, poi sarà spettacolo. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha presentato l’evento parlando ai microfoni di Mediaset, certo che la competizione regalerà emozioni anche senza l’Italia: “Sarà un Mondiale assolutamente spettacolare, sarà il più bello della storia. Sono stato spesso in Russia ultimamente e mi sono reso conto del fatto che il popolo russo vuole far vedere che il ...

Infantino : 'Il Var ha successo nel 99% dei casi' : Gianni Infantino , presidente della Fifa , premiato al Congress Sport Web a Barcellona, dice la sua sul Var : 'Ha successo nel 99% dei casi e costituirà un enorme cambiamento per il mondo del calcio come fu quello del retropassaggio al portiere. Non è possibile ...

