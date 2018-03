Infantino | “Italia fuori dai mondiali? Non mettiamo coltello nella piaga”

calcioweb.eu

: Infantino: 'Nella prossima Champions VAR e 4 sostituzioni. Italia? Serve tempo per ricostruire' - - passione_inter : Infantino: 'Nella prossima Champions VAR e 4 sostituzioni. Italia? Serve tempo per ricostruire' - - p_Myskin : RT @florindorubbet: Un governo liberale nell’Italia illiberale L'Opinione delle Libertà - florindorubbet : Un governo liberale nell’Italia illiberale L'Opinione delle Libertà -

(Di martedì 27 marzo 2018) “Aici sarà il Var ma non ci sarà l’Italia? Nonilpiaga…Inghilterra-Italia? Dall’Italia ci si aspetta sempre di più ma anche gli inglesi si aspettano molto, questa sera non sarà una passeggiata per l’Italia”. Lo ha detto il presidente della Fifa, Giannia margine dell’Assemblea dell’Eca a Roma, sulla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale in Russia. “Dopo la non qualificazione per meriti della Svezia…, ci ascoltano gli svedesi -ha aggiuntocon il sorriso- ovviamente si passa ad una fase di ricostruzione, ci vuole un po’ di tempo ma l’Italia è l’Italia”. (AdnKronos) L'articolodai? Nonsembra essere il primo su CalcioWeb.