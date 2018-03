Industria 4 0 | al via i Crosslab | laboratori aperti alle imprese che vogliono innovare

Al via Mecspe - appuntamento con Industria manifatturiera 4.0. : Tra le iniziative speciali rivolte alle materie plastiche, Mecspe presenterà l''Arena dell'Economia Circolare 4.0', un ciclo di incontri realizzato in collaborazione con la testata Plastix in ...

Al via in ConfIndustria Cuneo un corso sulla finanza alternativa per la crescita delle Pmi : Lunedì 19 marzo alle ore 15, nella sala Michele Ferrero in Confindustria Cuneo , corso Dante, 51, , è in programma il primo di tre incontri , gli altri due appuntamenti sono in calendario il 19 aprile ...

Viaggio nel Sulcis - ex roccaforte Industriale rossa che si riscopre grillina : Nel Sulcis Iglesiente, un tempo appannaggio del centrosinistra, a fare il pieno di voti è il Movimento 5 stelle. Reportage da una terra colpita da una forte crisi economica e sociale che spinge neo disoccupati o «famiglie a zero euro» a chiedere aiuto alle parrocchie o agli sportelli della Caritas...

ERG - via libera a Piano Industriale al 2022 e bilancio 2017 : Via libera dal Consiglio di Amministrazione di ERG al Piano Industriale 2018-2022 che prevede investimenti totali per 1,68 miliardi di euro , di cui 1,56 miliardi circa per la crescita e 117 milioni ...

Abi-ConfIndustria - al via accordo per spingere le garanzie e le nuove misure di recupero crediti : Ci stiamo avvicinando 'Al ritorno alla normalit à nel sistema bancario', dice da parte sua il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Così 'lo sforzo che i governi hanno compiuto per cercare di ...

Lavoro - su rivista 'Dirigenti Industria' al via rubrica per i giovani : Milano, 29 gen. (Adnkronos/Labitalia) - La rivista dei manager 'Dirigenti industria' ha deciso di dedicare una rubrica ai giovani, uno 'spazio' aperto e pubblico che nasce, nell’ambito dell'alternanza scuola-Lavoro, con il duplice scopo di favorire la diffusione della cultura e dei valori del Lavoro

#tiromancino : salviamoci la pelle! Perché i veri posti di lavoro arrivano dall'Industria - anche in Maremma : Qui trovate tutte le puntate di #tiromancino: www.ilgiunco.net/tag/tiromancino/ Ricominciare dal manifatturiero. Sarebbe bello. Perché sperare di rianimare l'agonizzante economia grossetana a forza di aperture di fast food in franchising sembra pretenzioso. E forse tornare ai fondamentali, alle cose "fatte con le mani", per quanto qui in Maremma la cultura industriale ...