Incinta a 14 anni dopo uno stupro | muore durante il parto | “Il suo corpo non era pronto”

In Paraguay una ragazzina di 14 anni – stuprata e Incinta – è morta durante il parto : E non è affatto un caso isolato: la legge locale sull'aborto è molto restrittiva, per ragioni culturali e religiose The post In Paraguay una ragazzina di 14 anni – stuprata e incinta – è morta durante il parto appeared first on Il Post.

Violentata per anni dal marito anche da Incinta. Lui provò a soffocarla con un cuscino : Per quasi due anni ha maltrattato, minacciato e violentato la compagna, abusando di lei anche quando era incinta. Un inferno durante il quale la donna ha visto almeno due volte la morte in faccia: il ...

Stuprata e messa Incinta a 13 anni dal papà : l’uomo voleva farla abortire : La ragazzina aveva accusato delle violenze anche il fratello minorenne (poi prosciolto). La verità è emersa dopo l’analisi effettuata sul dna del feto. L'uomo, residente a Modena e originario del Ghana, avrebbe anche colpito con un bastone e chiuso fuori, al freddo, la figlia.Continua a leggere

Migranti - soccorre donna Incinta al confine tra Italia e Francia : guida alpina rischia cinque anni di carcere : cinque anni di carcere per avere soccorso una donna all’ottavo mese di gravidanza che cercava di attraversare il confine. È la condanna che rischia una guida alpina francese. Il 10 marzo scorso, infatti, ha aiutato una donna nigeriana incinta che insieme al marito e due figli piccoli stava cercando di recarsi in Francia dall’Italia. La magistratura francese ha indagato la guida alpina con l’accusa di aver violato le leggi ...