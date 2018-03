Incidente mentre trasportano detenuto in tribunale | morti due carabinieri

Incidente mentre trasportano detenuto in Tribunale : morto un carabiniere - otto feriti : Terribile Incidente oggi venerdì 23 marzo 2018, sulla statale 231 in borgata San Martino di Bra (Cuneo). Un appuntato dei carabinieri, Alessandro Borlengo, 43 anni, è morto mentre stava trasportando un...

Incidente mentre fa kitesurf : turista italiano muore in Egitto : Renato Doro, un uomo di 65 anni residente a Trieste da oltre quarant'anni, è morto domenica 25 febbraio, nella località turistica egiziana di Sharm el Sheik in seguito a un tragico...

“Non voleva più vivere” - morte Michele Scarponi - è un dramma senza fine. La notizia diffusa oggi a 10 mesi dall’Incidente che costò la vita al ciclista - travolto da un’ auto mentre si stava allenando per il Giro d’Italia : Un sabato mattina di aprile dello scorso anno. Due colpi di pedale per trovare la condizione prima del Giro d’Italia che avrebbe dovuto correre da capitano. Poi il destino si è messo di mezzo spezzando la vita di Michele Scarponi. Un impatto tremendo contro un furgoncino alla guida del quale c’era Giuseppe Giacconi, 58 anni, piastrellista molto noto a Filottrano, piccola cittadina in provincia di Ancona che ieri lo ha raggiunto. L’uomo è ...