Incendio in appartamento | tre feriti

Incendio in appartamento - Vigili del Fuoco salvano anche gli animali - Foto : La Spezia - Sono ancora in fase di accertamento le cause del rogo sprigionatosi in tarda mattinata all'interno di un'abitazione situata al terzo piano di un palazzo di via Napoli all'angolo con via ...

Incendio in appartamento nel Veneziano : morto un 90enne : Incendio in appartamento nel Veneziano: morto un 90enne Le fiamme sono divampate in una casa di Musile di Piave. Intossicata una donna di 80 anni Parole chiave: venezia incendi ...

Firenze - Incendio in appartamento : 4 intossicati : Quattro intossicati a Firenze per un incendio che si è sviluppato alle ore 04.45 in un appartamento di via San Zanobi 13. Sul posto i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a estinguere l’incendio e a far evacuare dalla terrazza dove si erano rifugiati a causa del fumo che si era sprigionato, i quattro inquilini dell’appartamento sovrastante. Le quattro persone, a causa dell’inalazione di fumo, sono state poi affidate al personale ...

Padova : Incendio appartamento a Battaglia Terme - spento dai pompieri : Padova, 9 mar. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 12,30 in via Pistore a Battaglia Terme per un violento incendio che ha bruciato un appartamento al terzo piano di un condominio. Le squadre intervenute da Abano e Padova con tre automezzi tra cui l’autoscala e l’autobotte

Padova : Incendio appartamento a Battaglia Terme - spento dai pompieri : Padova, 9 mar. (AdnKronos) – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 12,30 in via Pistore a Battaglia Terme per un violento incendio che ha bruciato un appartamento al terzo piano di un condominio. Le squadre intervenute da Abano e Padova con tre automezzi tra cui l’autoscala e l’autobotte e nove operatori hanno spento il rogo che ha completamente danneggiato tutto l’alloggio. Al momento dell’incendio ...

Incendio nel quartiere Bonola in un appartamento : evacuato un palazzo di 14 piani : Il rogo sarebbe divampato al terzo piano. Al lavoro numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Ancora non si sa se ci sono intossicati o feriti nelle abitazioni

Brescia : Incendio in un appartamento - 15 persone in salvo : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - incendio in un appartamento in via Bonicelli a Brescia. L'allarme è scattato poco prima delle ore 12. Sul posto sono a lavoro i vigili del fuoco, presenti anche le forze dell'ordine. Secondo i riscontri dell'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, a "un primo esame

Roma - Incendio in appartamento : 2 intossicati : Dalle 20.25 circa squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma stanno intervenendo in via Marcello Provenzale n° 66 per l'incendio in un appartamento al quarto piano di una palazzina di quattro ...

Roma - Incendio in appartamento : 2 intossicati : Roma, 21 feb. , AdnKronos, - Dalle 20.25 circa squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma stanno intervenendo in via Marcello Provenzale n° 66 per l'incendio in un appartamento al quarto piano ...

Padova : a Montegrotto Incendio appartamento - vigili del fuoco salvano cagnolino : Padova, 15 feb. (AdnKronos) - Poco dopo le 9 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Einaudi a Montegrotto Terme per l’incendio divampato all’interno di un appartamento al secondo piano di un piccolo condominio. Le squadre intervenute da Abano e Padova con tre automezzi hanno spent

Padova : a Montegrotto Incendio appartamento - vigili del fuoco salvano cagnolino : Padova, 15 feb. (AdnKronos) – Poco dopo le 9 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Einaudi a Montegrotto Terme per l’incendio divampato all’interno di un appartamento al secondo piano di un piccolo condominio. Le squadre intervenute da Abano e Padova con tre automezzi hanno spento le fiamme, evitando l’estensione del rogo alle altre stanze. Salvato un cane che si trovava all’interno ...

Incendio Milano : indagati gli inquilini dell'appartamento : Milano, 15 feb. , askanews, La procura di Milano indaga sull'Incendio divampato mercoledì nel 14 febbraio in una palazzina popolare di Via Cogne, nel quartiere di Quarto Oggiaro, alla periferia Nord ...

Milano - Incendio in appartamento - un ferito grave e 7 intossicati : evacuato un palazzo di 13 piani : Un incendio è divampato al decimo piano di un palazzo in via Cogne 20, a Milano. I vigili del fuoco sono sul posto dalle e hanno evacuato alcuni condomini. Le fiamme hanno prodotto un'alta colonna di ...

Incendio in un appartamento a Milano : 7 intossicati - uno è grave : Incendio in un appartamento a Milano: 7 intossicati, uno è grave Le fiamme sono divampate in un palazzo in via Cogne. Ci sarebbero persone intrappolate, tra cui, pare, anche un disabile. La colonna di fumo visibile da lontano Parole chiave: ...