Incendi : fiamme in roulotte a Palermo - un uomo ustionato : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – Un uomo di 60 anni è rimasto ferito a Palermo nell’Incendio della sua roulotte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare nel camper adibito ad abitazione e parcheggiato in via monsignore Filippo Pottino nei pressi del civico 3 vicino l’ex fabbrica chimica Arenella. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco che dopo oltre ...

Bari - Incendio nella sede del giudice di pace : in fiamme le schede elettorali del 4 marzo : Secondo i primi rilievi è stato distrutto l'archivio: il fuoco sarebbe partito proprio dai locali sotterranei dove erano conservate anche schede elettorali...

Incendi : fiamme in abitazione - un morto : ANSA, - VENEZIA, 18 MAR - Un uomo è morto, stamane, per un Incendio in abitazione a Musile di Piave nel veneziano. Le fiamme hanno intossicato una donna che è riuscita a salvarsi e non sarebbe in ...

Napoli - fiamme nell'Università Federico II : Incendio al secondo piano : Gli agenti della polizia sono intervenuti nella mattinata di oggi per un principio di incendio divampato al secondo piano dell'edificio dell'università Federico II, al corso Umberto a Napoli, dove si ...

Napoli - fiamme nell'Università Federico II : Incendio al secondo piano : Gli agenti della polizia sono intervenuti nella mattinata di oggi per un principio di incendio divampato al secondo piano dell'edificio dell'università Federico II, al corso Umberto a...

Milano - paura per l'Incendio che sta divorando una cartiera. Evacuato un condominio - fiamme anche sulla facciata di un palazzo : paura a Milano, dove gli abitanti di via Piemonte (a pochi passi dalla Tangenziale Est e dagli studi di Mediaset a Cologno Monzese) si sono svegliati con un forte odore di bruciato...

Rifiuti - Incendio nel deposito di una ditta : in fiamme due compattatori : CAROVIGNO - Due grossi autocompattatori sono andati in fiamme intorno alle ore 18,30 di oggi , 8 marzo, nel deposito della ditta che gestisce il servizio di raccolta dei Rifiuti per conto dell'...

Padova - Incendiata la porta della moschea/ Ultime notizie - alle fiamme al Hikma : attentato? : Padova, attentato incendiario a moschea a Hikma: piromane dà alle fiamme la porta della struttura, le telecamere di sorveglianza incastrano l'autore del gesto(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:42:00 GMT)

Firenze - Incendio nell'armeria della questura : fiamme ed esplosioni - morto un poliziotto : Un incendio è scoppiato un paio di ore fa in questura a Firenze, in via della Fortezza. Il fuoco e le fiamme si sono diffuse all'interno della caserma Fadini. Ma subito dopo le persone che...

Incendio in casa - muore avvolta dalle fiamme : Arezzo, 24 feb. - (AdnKronos) - Incendio in un appartamento ad Arezzo. Una donna di 77 anni è morta avvolta nelle fiamme mentre il figlio è rimasto intossicato: la tragedia è avvenuta questa mattina nella centrale via Petrarca. SECONDO PIANO - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo

Incendio in casa - muore avvolta dalle fiamme : Arezzo, 24 feb. – (AdnKronos) – Incendio in un appartamento ad Arezzo. Una donna di 77 anni è morta avvolta nelle fiamme mentre il figlio è rimasto intossicato: la tragedia è avvenuta questa mattina nella centrale via Petrarca. SECONDO PIANO – Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo per spegnere l’Incendio divampato in un appartamento posto al secondo piano di una palazzina di quattro piani. ...

Incendi - auto in fiamme a Siracusa : interviene la polizia : Gli agenti della polizia di Stato di Siracusa, ieri, sono intervenuti in via Cassia per l'Incendio di una Opel Meriva, di proprietà di un uomo di 46 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ...

“Qui va a fuoco tutto”. Autobus con 50 persone a bordo va in fiamme. L’Incendio si è propagato in mezzo alla strada : paura nel centro abitato : paura per un furioso incendio su un Autobus di linea che ha creato non poca apprensione questa mattina: il rogo si è sviluppato di prima mattina in viale Mediterraneo a Sottomarina (Venezia). Il bus distrutto dal fuoco è quello di linea dell’Azienda di trasporto locale che era partito poco prima e diretto a Venezia con 50 persone a bordo, per lo più pendolari: non c’è nessun ferito. L’autista accortosi del mal funzionamento del ...

Bracciano - Incendio in una villetta : i proprietari riescono a fuggire ma due cani muoiono tra le fiamme : incendio nella notte in un appartamento nel comune di Bracciano, vicino Roma. È accaduto in via del Moretto in un edificio di due piani. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme divampate in una ...