In panchina vince lo stile Allegri Meglio il successo dello show

Semplici vince la panchina d’Argento : “E’ una bella soddisfazione, un riconoscimento che arriva dopo un percorso bellissimo con la mia società, la mia squadra e che ci onora. Sarebbe bello quest’anno coronarlo con la salvezza che concluderebbe il percorso iniziato qualche anno fa”. Lo ha detto il tecnico della Spal Leonardo Semplici vincitore della ‘Panchina d’argento’ 2017′. “La partita con la Juventus ci deve dare convinzione, ...

Juventus - Allegri vince la panchina d'oro 2017/ Ulivieri : "Lavoro straordinario - Di Francesco vota Gasperini : Juventus, Allegri vince la Panchina d'oro 2017: al secondo posto Gian Piero Gasperini dell'Atalanta, mentre solamente terzo si piazza il tecnico del Napoli Maurizio Sarri.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Calcio - Massimiliano Allegri vince la panchina d’Oro : miglior allenatore della Serie A - eguagliati Conte e Capello : Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d’oro per la Serie A, stagione 2016-2017. Il premio, assegnato al miglior tecnico della stagione, è stato conferito all’allenatore della Juventus da parte dell’Assoallenatori che oggi si è riunita a Coverciano. Il toscano ha preceduto Gian Piero Gasperini (Atalanata) e Maurizio Sarri (Napoli). Allegri si è così imposto per la terza volta in carriera dopo le affermazioni con il Cagliari ...

Triste Italia - l'Argentina vince passeggiando : Di Biagio 'clona' Ventura e saluta già la panchina azzurra : Nazionale Italiana ancora ben lontana dal compiere una rivoluzione che si discosti davvero dal clamoroso flop contro la Svezia: Di Biagio agli sgoccioli Chi si aspettava una rivoluzione nella ...