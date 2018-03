In migliaia per l’addio a Fabrizio Frizzi Folla alla camera ardente

Fabrizio Frizzi - migliaia di persone in coda per la camera ardente - : A Roma per l'omaggio al presentatore morto il 26 marzo . Colleghi, amici, gente comune: in tanti si sono messi in fila dall'alba. Presenti anche Gentiloni, Madia, Montezemolo. Domani i funerali nella ...

Fabrizio Frizzi - migliaia di persone in coda per la camera ardente : Fabrizio Frizzi, migliaia di persone in coda per la camera ardente A Roma per l’omaggio al presentatore morto il 26 marzo . Colleghi, amici, gente comune: in tanti si sono messi in fila dall’alba. Presenti anche Gentiloni, Madia, Montezemolo. Domani i funerali nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. ...

Catalogna : In migliaia in piazza a Barcellona per Puigdemont :

Usa - in marcia contro le armi : Washington invasa da decine di migliaia di persone : ... Washington è invasa Intanto, numerose manifestazioni di sostegno si stanno tenendo in più di altre ottocento città degli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo. 'Mi avete reso nuovamente ...

Catalogna : decine migliaia in piazza per denunciare arresti :

'Our Garden' - migliaia di click per il video degli Enjoy The Void : 'Our Garden' è il nuovo video dei sapresi Enjoy the Void e sta riscuotendo un gran successo sulle piattaforme web. Si tratta di un progetto musicale neonato che ruota attorno alla figura del cantante ...

Pompei - migliaia di studenti in strada per la Giornata della Memoria delle vittime di mafia. Libera : «Non sono morti invano» : Gli ultimi articoli di Cronaca Grande Progetto Pompei - Via Libera alla riqualificazione del vesuviano: i primi cantieri entro il 2018 Castellammare - Villa sommersa dalla melma, il day after. ...

L’ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali e migliaia di esperti per la Giornata Mondiale dell’Acqua : Più di 840 milioni di persone in tutto il mondo, ovvero una persona su nove, non hanno accesso alla fornitura base di acqua potabile, e 2,3 miliardi, ovvero una persona su tre, non hanno accesso ai servizi igienici. “Nel mondo ci sono più persone con un cellulare che con un bagno“, ha spiegato l’attore Matt Damon, che da anni si dedica all’attivismo sul tema. Nello sforzo globale di evitare crisi idriche diffuse e di migliorare ...

Giornata della memoria contro le mafie con Libera - migliaia in strada a Foggia per le vittime : 'Siamo con Libera oggi e con tutto il mondo del volontariato, con le scuole, con tutto il popolo che marcia pacificamente perché non vuole restare in silenzio, non vuole dimenticare, perché questa è ...

Meteo USA : perturbazione verso la California - migliaia di evacuati : Una perturbazione proveniente dal Pacifico si sta dirigendo verso il centro/sud della California, verso le contee di San Luis Obispo e Santa Barbara: sono attese intense piogge in aree già devastate da incendi e smottamenti. migliaia di persone sono state evacuate, in particolare nella contea di Santa Barbara e Ventura. La fase più intensa del maltempo è prevista tra oggi e domani. L'articolo Meteo USA: perturbazione verso la California, ...

Ottiene migliaia di euro da un anziano malato : scatta la denuncia per circonvenzione di incapace : Nei confronti di un uomo di Castelbottaccio, che per farsi consegnare il denaro ha raccontato alla vittima di trovarsi in gravi difficoltà economiche. Individuato dai carabinieri I Carabinieri della ...

Scuola - stipendi a singhiozzo per migliaia di supplenti : Ancora migliaia di supplenti sono in attesa dello stipendio che non arriva . Il caso è scoppiato a Pordenone, dove diversi insegnanti che si sono trasferiti e spesso hanno chilometri sulle spalle, ...

In migliaia per papa Francesco a San Giovanni Rotondo : «Preghiera - piccolezza e sapienza» : papa Francesco è atterrato intorno alle 10 sul campo sportivo Antonio Massa di San Giovanni Rotondo. Ad accoglierlo l?arcivescovo Michele Castoro e il sindaco Costanzo Cascavilla. Un...