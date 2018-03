In Italia incrementa del 5% la raccolta differenziata di RAEE

È possibile incrementare il numero dei lettori in Italia? Cominciamo a leggere 20 minuti al giorno : Questa è la domanda che ci poniamo ogni anno noi che ci interfacciamo con il complesso sistema della cultura e dell'editoria sia dal punto di vista professionale (insegnanti, scrittori, redattori, editor, consulenti, agenti, etc) sia perché fortemente convinti che i libri siano una delle poche armi rimaste per contrastare l'ignoranza, l'indifferenza e l'individualismo.Domanda che salta agli occhi più cruda dopo la ...