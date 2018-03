In India per 100mila posti nelle ferrovie si sono presentati in 20 milioni

Il libro Indiano per bambini che parlava bene di Hitler è stato ritirato dal commercio : La casa editrice indiana Pegasus ha ritirato dal commercio Leaders, il libro per bambini dedicato a importanti leader politici tra cui era stato incluso il dittatore tedesco Adolf Hitler. Si era molto parlato di questo libro, pubblicato nel 2016 e lungo 48 The post Il libro indiano per bambini che parlava bene di Hitler è stato ritirato dal commercio appeared first on Il Post.

Ubisoft : la compagnia si espande con l'apertura di due nuovi studi in Ucraina e in India : Come riporta Dualshockers, negli ultimi mesi Ubisoft ha registrato un notevole incremento negli affari. Hanno acquisito lo sviluppatore Blue Mammoth di Brawlhalla, si sono liberati da un'acquisizione di Vivendi e hanno persino collaborato con Tencent per espandersi in Cina. Hanno continuato questa tendenza positiva fino ad oggi annunciando la formazione di due nuovi studi. Uno si trova a Mumbai, in India e l'altro è a Odessa, in Ucraina.Come ...

Arisa : "Sono in India per curare la febbre d'amore. Non voglio innamorarmi mai più. Si sta troppo male" : "Menomale che la febbre d'amore sembra passare. Lontano è meglio per non ricadere. Non voglio innamorarmi mai più. Si sta troppo male". Per curare la sua febbre d'amore, Arisa ha scelto di andare molto lontano: in India, per la precisione. Il 7 marzo la cantante ha postato uno scatto dei suoi piedi immersi nell'oceano Indiano e da quel giorno sta tenendo aggiornati i follower sui suoi spostamenti, postando immagini di paesaggi e ...

F1 Force India - Ocon : «Spero di arrivare in Mercedes» : ROMA - È già in orbita Mercedes, ma deve dimostrare di poter fare il grande salto Esteban Ocon. Il giovane pilota francese potrebbe raccogliere l'eredità di Hamilton o Bottas nelle prossime stagioni ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : un grande Juan Martin Del Potro supera Roger Federer in finale. Grande show in California : Juan Martin Del Potro si regala un successo di Grande prestigio: battere Roger Federer (n.1 del mondo) nella finale di Indian Wells (Stati Uniti) ed aggiudicarsi il primo 1000 in carriera. L’argentino si è imposto con il punteggio di 6-4 6-7 7-6 in 2 ore e 45 minuti di partita al termine di un incontro eccezionale dalle palpitanti emozioni in cui il n.8 ATP ha messo in mostra tutto il suo talento e la propria determinazione al cospetto del ...

Infrastrutture : nuove acquisizioni in India e Perù per la compagnia emiratina Dp World : Abu Dhabi, 18 mar 18:25 - , Agenzia Nova, - Il gruppo emiratino Dp World, quarto operatore portuale del mondo, ha annunciato oggi due nuove acquisizioni nei mercati emergenti dell'Asia meridionale e dell'America latina: una in India e una in Perù. La compagnia degli Emirati Arabi Uniti, insieme al fondo ...

Federer contro Del Potro è superfinale a Indian Wells : Roger Federer contro Juan Martin Del Potro : è la finale del Masters 1000 di Indian Wells, e probabilmente non poteva esserci finale migliore. Il numero 1 del mondo ha superato in rimonta , 5-7 6-4 6-4, in una semifinale molto combattuta Borna Coric, il giocatore croato allenato da Riccardo Piatti che sta dimostrando di potere diventare uno dei protagonisti ...

Air India - spazio aereo Arabia Saudita "aperto" per raggiungere Israele : I voli di Air India diretti in Israele potranno sorvolare lo spazio aereo Saudita. Il permesso di transito scatta giovedì 22 marzo e consente di seguire una rotta più breve con risparmio sui costi di ...

Indian Wells - Del Potro supera Mayer in rimonta e accede ai quarti. Federer ritrova Chang : Il 36enne fuoriclasse di Basilea, numero uno del mondo, ha infilato il 15esimo successo consecutivo stagionale , nel 2018 è imbattuto, superando negli ottavi per 7-5 6-4, in un'ora e 22 minuti, il ...