In diecimila per l’addio a Fabrizio Frizzi | amici | colleghi e spettatori alla camera

Firenze - diecimila in piazza per il senegalese ucciso : corteo fino al ponte del delitto : I partecipanti si sono radunati in piazza Santa Maria Novella per raggiungere poi il ponte Amerigo Vespucci, luogo dell'omicidio. La manifestazione è stata promossa dalle associazioni dei senegalesi per dire no al razzismo

Funerali Davide Astori - diecimila tifosi in piazza Santa Croce per l’addio al capitano della Fiorentina : Una grande folla in piazza Santa Croce a Firenze per i Funerali di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato morto domenica in una camera d’albergo a Udine. Fuori dalla basilica, dove non è stato consentito l’ingresso al pubblico “per ragioni di sicurezza“, ci sono circa diecimila persone. Il carro funebre si è fermato davanti alla chiesa e l’ingresso della bara è stato accompagnato da un composto silenzio ...

'diecimila euro per sanare irregolarità' : due vigili urbani condannati per concussione : FRANCAVILLA FONTANA - condannati con l'accusa di concussione due vigili urbani del Comune di Francavilla Fontana, sotto processo dopo la denuncia sporta dal titolare di una società di rivendita di ...

diecimila euro per i permessi di soggiorno - catturato a Capodichino pakistano di ritorno dalla Turchia : I poliziotti della Sezione Antiterrorismo della Digos hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Potenza a carico del cittadino pakistano ...

diecimila euro raccolti per Boeche : La pallavolo biancorossa abbraccia Ezio Boeche, per lui sono stati raccolti circa 10 mila euro. Sabato scorso, in occasione della partita di serie B1 tra l'Anthea Volley Vicenza e l'Ata Trento, oltre ...

Sanzioni fino diecimila euro per genitori che pubblicano sul web foto di minori Video : Pubblicare le foto [Video]dei propri figli sul web da oggi in poi potra' costare molto caro. Per la prima volta in Italia viene stabilita, infatti, una multa da parte del giudice ai danni di un genitore che avrebbe violato la privacy del figlio. Il giudice si sarebbe basato sull' articolo 96 e, in particolare, sul diritto d’autore inerente la legge 633 -1941 che prevede che il ritratto di una persona non può essere esposto al pubblico senza ...