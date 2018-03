In centinaia per l’addio a Fabrizio Frizzi Folla alla camera ardente

Russia : centinaia in piazza per rogo mall : ANSA, - MOSCA, 27 MAR - centinaia di abitanti di Kemerovo si sono riuniti nella centrale piazza dei Soviet per protestare dopo la tragedia del rogo al centro commerciale e per chiedere le dimissioni ...

Psicosi meningite tra i giovani sardi : in centinaia in fila per la profilassi : Decisa dall'Ats Assl di Cagliari una giornata di apertura straordinaria degli ambulatori, dove circa 300 i ragazzi, si sono sottoposi a vaccinazione. Ma anche gli adulti hanno chiesto di essere ...

Altre centinaia di persone sono state evacuate da Ghouta orientale - in Siria : Fra ieri pomeriggio e ieri sera centinaia di persone sono state evacuate da Ghouta orientale, in Siria, una delle ultime zone controllate dai ribelli al regime di Bashar al Assad. Reuters scrive che dieci pullman sono partiti ieri sera da The post Altre centinaia di persone sono state evacuate da Ghouta orientale, in Siria appeared first on Il Post.

Modena. Studenti contro la violenza In centinaia sfilano per la pace : Bellissimo colpo d'occhio ieri mattina lungo le vie del centro storico quando centinaia di giovani si sono dati appuntamento per manifestare a favore della pace. 'Never again', questo lo slogan - lo...

Prezzo giù su PlayStation Store per centinaia di giochi coi Saldi di Pasqua 2018 : Buone notizie in arrivo per tutti i possessori di PlayStation. Con l’avvicinarsi della Pasqua sul PlayStation Store arrivano i Saldi. A partire dal 21 marzo e fino al 5 aprile 2018 infatti sarà possibile acquistare i giochi scontati fino al 66%. La notizia dei Saldi di Pasqua era molto attesa dagli utenti che adesso sono curiosi di scoprire quali sono i titoli in promozione. Prima di tutto però è necessario sottolineare che le buone notizie ...

Messa in memoria di Alessandro - in centinaia per ricordare il giovane assassinato a Pescara : Pescara - centinaia di persone hanno partecipato alla Messa per Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto giovedì 8 marzo in un canale alla periferia di Pescara. La cerimonia, nella chiesa di San Camillo De Lellis a Villa Raspa di Spoltore, si è aperta con uno struggente brano del 'The Precious Gospel Singers', coro di Pescara che ha preso parte al rito per volontà ...

Sicilia : Ingroia - ho coscienza a posto - denunciato sprechi per centinaia di milioni : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - “Ho appreso dalla stampa del provvedimento emesso nei miei confronti, prima ancora che mi venisse notificato. Comunque ho la coscienza a posto perché so di avere sempre rispettato la legge, come ho già chiarito e come dimostrerò nelle sedi competenti. La verità è che h

In Iraq centinaia di donne sono in carcere per aver aiutato i jihadisti : Molte sono detenute con i figli. Alcune straniere sono state rimpatriate. Altre sono state condannate a morte, come la sorella di Abu Bakr al Baghdadi. Leggi

“SOS! SOS!”. Pochi attimi e l’elicottero si inabissa nel fiume. Morte 5 persone - una scena terribile sotto gli occhi di centinaia di persone : Tragedia dell’aria. Un elicottero da turismo è precipitato nel fiume. Ancora ignote le cause. Esclusa la componente metereologica si fa spazio l’ipotesi del guasto meccanico, a quanto si apprende infatti il pilota avrebbe lanciato un SOS poco prima dello schianto. Tutte Morte le cinque persone che si trovavano a bordo del mezzo utilizzato per i giri turistici sopra New York nell’East River. Lo ha reso noto un portavoce dei vigili ...

Gessica Notaro - centinaia di like su Facebook dopo Ballando con le Stelle : "Grazie per la fiducia" : "Grazie a tutti voi per il sostegno e la fiducia. Vi aspetto sabato prossimo per la seconda puntata" ha scritto Gessica Notaro in un post su Facebook pieno di cuori e video della sua...

Astori torna a casa : sarà tumulato nel paese di origine. In centinaia in chiesa per l'addio : Davide Astori torna a casa: è prevista per questa mattina la tumulazione del feretro del calciatore della Fiorentina, scomparso improvvisamente nella notte tra sabato e domenica. Il...

Firenze in lutto - centinaia di persone per l'addio ad Astori : FOTO : Firenze in lutto, centinaia di persone per l'addio ad Astori: FOTO L’ultimo saluto, nella basilica di Santa Croce, al capitano della Fiorentina, deceduto nella notte tra il 3 e il 4 marzo a causa di una bradiaritmia cardiaca . Presente la squadra e anche l’ex premier Matteo Renzi Parole chiave: ...