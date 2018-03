Importanza dell’allattamento | fondamentale per l’evoluzione della specie

meteoweb.eu

: L'IMPORTANZA DEL LATTE MATERNO E DELL'ALLATTAMENTO AL SENO. 'Questo alimento comunica con il... - SonDandelion : L'IMPORTANZA DEL LATTE MATERNO E DELL'ALLATTAMENTO AL SENO. 'Questo alimento comunica con il... - rossana_vettori : @occhioallospot Nel promuovere l'immagine dei babbi col biberon c'è sempre il rischio di sminuire l'importanza dell… - NutraceuticaIT : RT @NaturopatiaBlog: #Allattamento - Latte materno protegge neonato fornendogli batteri “amici” secondo studio coordinato da @l_putignani… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Secondo il direttore Bruce German del Foods for Health Istitute dell’UniversitàCalifornia, ospite del 13°Simposio internazionale sull’allattamento al seno in corso a Parigi, l’allattamento èper l’evoluzione. Studiando il genoma umano, ha capito quanto sia importante l’allattare per i nostri corpi, che sono in continua evoluzione per rispondere a nuove esigenze ed in particolare a quelle dei nostri figli. L’allattamento è una discendenza tra madre e figlio, necessaria a promuovere la salute, la forza e la sopravvivenzagenerazione successiva. Il latte potrebbe sembrare un semplice alimento, ma diversi studi hanno messo in evidenza come tale prodotto sia un mezzo unico per far comunicare la donna con il proprio figlio. Il latte è ricco di cellule, enzimi ed anticorpi atti a proteggere il neonato, supportando i ...