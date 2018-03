Il trionfo Ferrari tra Melbourne e Maranello

Formula 1 GP Australia 2018 : delirio Ferrari - trionfo di Vettel! : In barba a tutti i pronostici, Sebastian Vettel ha vinto a Melbourne il GP d'esordio del Mondiale di Formula 1 2018 davanti a Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Il tedesco si è guadagnato la vittoria mentre la corsa era in regime di di virtual safety car, necessaria per rimuovere la Haas di Grosjean rimasta piantata dopo il secondo, tragico, pit stop delle scuderia statunitense.Una vittoria di squadra quella ottenuta dal tedesco, maturata al ...

F1 Australia - trionfo Ferrari : vince Vettel - Raikkonen terzo : MELBOURNE - Sebastian Vettel trionfa nel primo Gran premio della stagione. Il pilota tedesco è passato in testa in uscita dal pit stop al 25° giro. Hamilton, in testa a partire dalla partenza, aveva ...

Ferrari - adesso o mai più : il trionfo mondiale non può essere ancora rimandato : Giornata importante per la Ferrari, poco fa è stata svelata la monoposto di Vettel e Raikkonen, la Rossa si candida ad essere la principale protagonista per la vittoria finale. I pilota hanno grandi aspettative, soprattutto il tedesco non vede l’ora di scendere in pista ed iniziare il confronto con il campione del mondo in carica Hamilton. Ma non bisogna sottovalutare il finlandese Raikkonen, competitivo anche l’altro pilota Mercedes ...