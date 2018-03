Il terrapiattista Mad Mike è riuscito a lanciarsi sul suo razzo : Avevamo perso le speranze. Ma lui, Mike Hughes (meglio conosciuto come Mad Mike), il folle più famoso del mondo che vuole lanciarsi nello Spazio per dimostrare che la Terra è piatta, ci ha creduto fino in fondo. E ora ce l’avrebbe fatta: sabato 24 marzo è riuscito a lanciarsi con il suo razzo fai da te per circa 600 metri nel deserto del Mojave. Un piccolo primo passo, quindi, per riuscire a costruire un rockoon, un razzo che, secondo i ...

Si è rotto il razzo di Mad Mike - il terrapiattista che vuole lanciarsi nello Spazio : (Foto: madMikehughes.com) Mad Mike, l’uomo che vuole dimostrare che la Terra è piatta lanciandosi nello Spazio, ha fallito di nuovo. Il lancio che aveva programmato per il 3 febbraio scorso non sarebbe avvenuto in quanto il suo razzo fai da te non è riuscito a spiccare il volo. In un video appena pubblicato su YouTube, infatti, Mad Mike ha spiegato che il fallimento di sabato sarebbe il risultato di un problema tecnico del razzo (un ...

