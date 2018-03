Il Teatro Studio Jankowski presenta un laboratorio tutto da scoprire Presente anche la

aldiladelcinema

(Di martedì 27 marzo 2018) DOPO IL GRANDE SUCCESSO DELLA SCORSA STAGIONE ilIlcome Gioco: “Le Fatiche di Arlecchino Pierrot alla Conquista della Luna Sganarello e la Figlia del Re” Omaggio ad Alessandro Fersen con il patrocinio dell’ Ambasciata Polacca, l’Istituto Polacco, la Comunità Ebraica e la Fondazione Alessandro Fersen.di Esperimenti Teatrali per valorizzare i talenti di ognuno per giovani e adulti presso ildi Via Magliano Sabina 33 (Piazza Vescovio). Il nuovoporterà in scena per tutti gli allievi, COMPRESA LA PARTECIPAZIONE DELLA BELLISSIMA E BRAVISSIMA Marilù de Nicola, il 19 Giugno 2018 presso ilManzoni di Roma, e in altre importanti locations, la comicità del gioco delattraverso tre commedie di Alessandro Fersen. Un viaggio nel divertente mondo della commedia teatrale ed un omaggio ad uno ...