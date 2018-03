Il sorriso si spazzola così : Milano, 27 mar. (AdnKronos Salute) – La salute dei denti comincia quando i denti non ci sono. Nei bebè “è importante detergere le mucose subito dopo la poppata, così si insegna al bambino ad associare la fine del pasto a una sensazione di bocca fresca”. Se lo impara da neonato lo ricorderà per tutta la vita, e da grande dopo avere mangiato metterà sempre mano a spazzolino e dentifricio. E’ rivolto alle mamme il primo ...

Il sorriso si spazzola così : Caffè e vino rosso, in dosi moderate, sono promossi dalla scienza per i loro effetti positivi sulla salute. Ma a livello dentale possono causare pigmentazioni in superfice, specie in assenza di un ...