Il sorriso si spazzola così

(Di martedì 27 marzo 2018) Milano, 27 mar. (AdnKronos Salute) – La salute dei denti comincia quando i denti non ci sono. Nei bebè “è importante detergere le mucose subito dopo la poppata,si insegna al bambino ad associare la fine del pasto a una sensazione di bocca fresca”. Se lo impara da neonato lo ricorderà per tutta la vita, e da grande dopo avere mangiato metterà sempre mano a spazzolino e dentifricio. E’ rivolto alle mamme il primo consiglio di Antonia Abbinante, presidente dell’Associazione igienisti dentali italiani (Aidi), intervenuta a Milano alla presentazione della campagna ‘Destinazione: gengive sane’, lanciata da Gsk Consumer Healthcare in collaborazione con Aidi. La seconda regola d’oro è rivolta a tutti e riguarda il tempo dimento: “Minimo 2-3 minuti”, il quadruplo della durata media di lavaggio, pari 47 secondi. Come ...