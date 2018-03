Il Signor G e la sua Milano | al Piccolo Teatro

Ma in tv Fabrizio ha perso per strada la sua passione politica e la sua "Signorina anarchia" : "Quello che non ho è quel che non mi manca", cantava Fabrizio. A me invece manca qualcosa, di quello che "non ho", non ho avuto, dallo sceneggiato appena passato su Rai1, con enorme successo, sono felice di poter dire. Lo prendo come un segno che la memoria corta di questo nostro Paese non vale, per lui.L'avevo visto un mese fa, il tv-movie, prima ero andata sui set, per affettuosa concessione degli interessati, ho avuto il tempo di ...