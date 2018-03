Il Servizio Sanitario Nazionale compie 40 anni | il punto tra presente e futuro

M5s - Lorenzin preoccupata : “Programma incompatibile col Servizio Sanitario nazionale universalistico” : “Questa è una fase dove mi sembra doveroso che chi ha preso più voti provi a mettersi d’accordo, ovviamente questa sarà una questione tutta politica sui numeri del Parlamento e poi confideremo sulla saggezza del Presidente della Repubblica. Io ritengo che i 5 stelle, in base al loro programma, sulla sanità siano poco conciliabili con un servizio sanitario nazionale universalistico considerando che il reddito di cittadinanza va ...

Sicurezza informatica del Servizio Sanitario italiano : il prof. Baiardi dell’Università di Pisa nel gruppo di studio : Il professore Fabrizio Baiardi dell’Università di Pisa è uno degli undici esperti che darà vita a “Cybersecurity”, il primo gruppo di studio costituito a livello nazionale per la difesa dei dati informatici del servizio sanitario italiano. Annunciata nei giorni scorsi e coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, l’iniziativa è nata su impulso del Centro Nazionale di Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica. “Studieremo strategie specifiche – ...

Federazione Italiana Medici Pediatri : la difesa del Servizio Sanitario “sia una priorità del nuovo governo” : “Qualunque forza politica prenderà le redini del Paese dovrà salvaguardare il nostro Servizio Sanitario nazionale. In particolare bisogna preservare il rapporto fiduciario, tra medico e cittadini, sul quale è improntato e il ruolo fondamentale che devono continuare ad avere le cure primarie”. E’ questo l’appello lanciato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) in occasione dell’apertura del suo 44° Congresso Nazionale sindacale dal ...

Apple si è creata il proprio Servizio sanitario : Ancora una volta il romanzo 'The Circle' si rivela profetico. Nel libro, che è del 2013, un colosso informatico creava un campus ideale per i propri dipendenti cui metteva a disposizione anche un servizio sanitario di eccellenza. Ora quello scenario è diventato realtà: dopo aver inaugurato un quartier generale che assomiglia in modo inquietante a quello del libro, Apple sta lanciando una rete di ...

Oggi ci sarà uno sciopero degli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale : È stato invece sospeso quello dei medici The post Oggi ci sarà uno sciopero degli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale appeared first on Il Post.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 febbraio : I due colossi farmaceutici sono riusciti a imporre per anni al Servizio Sanitario nazionale il costoso Lucentis invece dell’economico Avastin - efficaci allo stesso modo contro la maculopatia : Lo scandalo Lo Stato pagava mille euro il farmaco che ne costava 80 Il cartello Roche-Novartis – Sondaggi finti e “avvertimenti”: così i due colossi, secondo l’accusa dei pm, imbrogliavano medici e pazienti di Antonio Massari e Valeria Pacelli Scene da un manicomio di Marco Travaglio C’è un virus, in questa campagna elettorale, che ottenebra le menti dei politici (come se ne avessero bisogno) e contagia anche quelle di chi politico ...

Il Servizio Sanitario pubblico è una risorsa da difendere : Nonostante gli attacchi di Donald Trump al sistema della sanità pubblica, in tutto il mondo aumentano le iniziative per difenderlo e migliorarlo. Leggi