Il Segreto | VENANCIA decide di lasciare Puente Viejo ma… anticipazioni

(Di martedì 27 marzo 2018) L’enigmaticaAlmagro (Inma Sancho) scombussolerà la vita di Candela Mendizabal (Aida De La Cruz) nei prossimi mesi di programmazione de Il: madre di Ricardo Arias (Alain Hernandez), primo marito della pasticciera, l’anziana arriverà aper riappacificarsi (almeno in apparenza) con l’ex nuora, ma non riuscirà nel suo scopo; come abbiamo infatti già segnalato in precedenza, la moglie di Severo Santacruz (Chico Garcia) coverà astio nei riguardi della Almagro per tutte le volte che non l’ha difesa dai soprusi del suo ex e la riterrà in parte responsabile dell’incidente che ha provocato la morte di Santiago, il suo primogenito. Dando uno sguardo alle, si scopre che Candela rifiuterà di concedere il suo perdono ae non si lascerà impietosire nemmeno dal suo cagionevole stato di salute; la vecchia signora, ...