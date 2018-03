Il retroscena Forza Italia punta su due donne | il Pd blinda i renziani | ecco i nuovi

Silvio Berlusconi e il retroscena : 'Anna Maria Bernini era la mia candidata' - la furia di Forza Italia : 'In fondo è sempre stata la mia candidata' . Sarebbe stata questa frase uscita dalla bocca di Silvio Berlusconi a far uscire dai gangheri Paolo Romani e Renato Brunetta . A Palazzo Grazioli si sta ...

Silvio Berlusconi - il retroscena proibito : 'Caro presidente - vaff***' - chi lo insulta in faccia dentro Forza Italia : Mattinata ad altissima tensione a Palazzo Grazioli. Tra i mille retroscena sul vertice tra Silvio Berlusconi e Forza Italia , il più succoso , e violento, è quello del Fatto quotidiano , che senza ...

Silvio Berlusconi - retroscena terremoto : furibondo con Ghedini - il documento che ha sfasciato Forza Italia : Quando Silvio Berlusconi ha messo gli occhi sulla lista degli eletti di Forza Italia , sarebbe diventato ' furibondo ', così come i vertici di Mediaset preoccupatissimi per il flop elettorale del ...

[Il retroscena] L'incubo di Berlusconi è il sorpasso di Salvini : Forza Italia è avanti - ma la Lega è quasi pari nel numero degli eletti : Sul futuro non c'è certezza, ma il leader di Forza Italia che si è visto ospite di Bianca Berlinguer non sembra un uomo prossimo alla resa o al pensionamento: "Quando sono sceso in politica avevo ...