Il prof che bandisce il concorso per sé «La legge vieta solo l' aiuto a parenti»

Egitto - al vie le presidenziali : un voto proforma che serve ad Al Sisi per placare i malumori della gente e dei militari : Un piccolo manifesto elettorale annerito dallo smog penzola tristemente da un palo della corrente nel centro del Cairo. C’è scritto “Vota Moussa Mostafa Moussa” alle presidenziali egiziane. Nella scheda è accompagnato dal numero 2 e – per agevolare chi non sa leggere né scrivere – dal simbolo dell’aereo. Moussa è l’unico sfidante del presidente uscente Abdel Fattah el-Sisi in queste elezioni che molti analisti ...

Horror - i professionisti della paura al TransWorld di St. Louis. Tra zombie col prezzo e IT che stacca il braccio al bimbo : Il Convention Center di St. Louis, nello stato americano del Missouri si è trasformato per il “TransWorld Halloween & Attraction Show” nella più ricca fiera degli orrori. L’evento raduna ogni anno gli operatori dell’industria Horror tra cui gli esercenti delle classiche case degli orrori e delle più recenti escape room. Solo alcuni padiglioni sono aperti al pubblico che affluisce numeroso in cerca di emozioni forti. Non manca veramente ...

“Fratellone…”. Morte Fabrizio Frizzi - lo straziante addio di Carlo Conti. L’amico e collega - che durante il periodo della convalescenza lo aveva sostituito all’Eredità - decide di salutare così il suo ‘professore’ : un messaggio pieno di dolore : “Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato”. così la moglie Carlotta Mantovan, il fratello Fabio e i familiari hanno annunciato la morte di Fabrizio Frizzi. In un lunedì di marzo, lo storico conduttore Rai si è spento all’ospedale Sant’Andrea di Roma in seguito a una emorragia celebrale. Lo scorso ottobre Frizzi si era sentito male durante la registrazione di una puntata de ...

Speakeraggio : perché è importante rivolgersi a professionisti : Evitate le soluzioni fai da te, per lo Speakeraggio di documentari, spot pubblicitari o servizi televisivo occorre affidarsi ad imprese

Fq Millenium – Calcio femminile - le campionesse che non possono diventare professioniste : “Prima di allenarci andiamo a lavorare” : “Sono più forte di mio fratello in campo, non ha di che prendermi in giro”. Martina ha 12 anni e gioca nella Primavera del Ravenna woman, squadra di serie A femminile. Ha appena saputo che si allenerà in prima squadra e le brillano gli occhi. Ma per le ragazzine scegliere il Calcio come sport del cuore resta difficile. E lo ancora di più sognare di diventare professioniste. Semplicemente perché, in Italia, il Calcio femminile ...

prof mummificato da 7 anni - l'eredità alla sorella che non lo ha mai cercato Video : Cose dell'altro mondo? No, cose di questo mondo. Ad una tragedia della solitudine e dell'indifferenza, ora fa to l'assurdo legittimato dalle norme vigenti: la sorella ereditera' i beni di #Lelio Baschetti, Professore di matematica, classe 1943, casualmente trovato #mummificato nella sua casa di Venezia domenica scorsa, grazie all'intervento di un ladro. Era morto da sette anni [Video]ovvero quand'era 68enne ed oggi ne avrebbe avuti 75, ma ...

Cagliari - allarme meningite : “profilassi antibiotica urgente per tutti i contatti - anche occasionali” : Resta ricoverato al Policlinico universitario sotto stretta osservazione il 20enne di Gesico (Cagliari) colpito da di meningite di tipo B, il secondo caso in pochi giorni in provincia di Cagliari. L’altro 20enne di Cagliari è morto quattro giorni fa. Il Servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Cagliari spiega che “considerato l’abbassamento delle temperature di questi ultimi giorni e ...

Migranti - CasaPound chiude la porta della casa che ospiterà i profughi : MEZZOLOMBARDO. Azione questa notte da parte dei militanti di casaPound «che hanno simbolicamente chiuso l'entrata della casa ex forestale a Mezzolombardo dove verranno ospitati 9 profughi», come ...

“Vanessa la balena”. Insulti choc contro la Incontrada. Parole che hanno colpito profondamente la bella showgirl. La sua reazione (applaudita dal web) : Una parentesi dolorosa, ormai alle spalle per fortuna, ma che continua di tanto in tanto a bussare alla porta dei suoi ricordi, causandole ancora oggi una sensazione spiacevole. Ospite di “Dance, Dance, Dance”, Vanessa Incontrada ha voluto aprirsi e raccontare una parte ancora oscura del suo passato, tornando su una tematica che già negli anni scorsi l’aveva vista al centro delle polemiche: la sua forma fisica. La bella ...

Roma sprofonda - maxi-voragine sull'Appia : "profonda 6 metri" - in bilico due auto parcheggiate : Una nuova, enorme voragine si è aperta in strada a Roma intorno alle 14.30 sulla Circonvallazione Appia, all'altezza del civico 97, tra due auto in sosta: le due auto parcheggiate ai bordi...

Manchester United ha avviato il processo per creare una squadra femminile professionista : Il Manchester United ha avviato il processo per creare una squadra di calcio femminile professionista. La notizia è stata confermata dal club inglese in una dichiarazione sul suo sito web. Il ...

CRISTINA BOWERMAN / “I talent? La nostra professione ha tanti aspetti” (Celebrity Masterchef Italia 2) : La chef romana CRISTINA BOWERMAN questa sera è ospite nella nuova puntata del talent culinario Celebrity Masterchef Italia, in onda sulla piattaforma satellitare di Sky.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:36:00 GMT)

Zuckerberg : «Io responsabile» Perché il caso tocca noi tutti «Facebook? Conta il profitto» : Mea culpa del n.1 del social network, che rompe il silenzio sul caso dei dati personali degli utenti ceduti a società terze, per profilare messaggi politico-elettorali negli Usa

profilazione dati personali : che cos'è? : Il moderno neologismo implica la raccolta degli usi e costumi, delle tendenze religiose e politiche degli individui spiega Marco Bassini, docente di Diritto dei Media all'Universitá Bocconi di Milano -...