Il primo azionista di Telecom è pronto a investire in videogiochi : L’azionista di maggioranza di Telecom investirà nel mercato dei videogiochi. Vivendi, il gruppo francese di media e Telecomunicazioni, ha tra le mani 2 miliardi di euro che non intende tenere fermi in cassa. Sono il frutto della vendita del 27% che aveva in Ubisoft, società di sviluppo di videogiochi. Settimana scorsa Vivendi ha dismesso la quota, una mossa che molti analisti hanno interpretato come il tentativo di mettere fieno in ...