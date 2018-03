Il Pd elegge i capigruppo Sono Delrio e Marcucci

ilgiornale

(Di martedì 27 marzo 2018) La partita per individuare iin parlamento è iniziata. Se Forza Italia ha scelto Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, rispettivamente per la guida dei gruppi al Senato e alla Camera, nel Pd la battaglia è stata aperta fino alla fine.Renzi vuole piazzare i suoi fedelissimi, ma deve fare i conti con una fronda interna disposta ad andare fino in fondo pur di non dargliela vinta. E persino con Gentiloni, che sembra non gradire l'appiattimento del partito su Renzi, così come Franceschini e Zanda, le cui perplessità si vanno a sommare a quelle degli orlandiani e di Michele Emiliano. La scelta preferita dai renziani è il tandem Lorenzo Guerini e Andrea, il primo alla Camera e il secondo al Senato. Ma andare alla conta potrebbe essere rischioso in una fase già difficile per il partito, dopo il magro bottino elettorale. Tra i possibili nomi frutto di una mediazione ...