Il nuovo iPad costa 50 euro in meno ed è più potente

: Apple ha messo in vendita un nuovo iPad un po’ meno caro - ilpost : Apple ha messo in vendita un nuovo iPad un po’ meno caro - BrunoRuffilli : #AppleEvent ecco il nuovo iPad per la scuola (e non solo): compatibile con Apple Pencil, ha schermo da 9.7 pollici - ilquotidiano1 : Apple ha messo in vendita un nuovo iPad un po’ meno caro -

(Di martedì 27 marzo 2018) Le indiscrezioni lo avevano previsto e alla fine è arrivato puntualissimo: si tratta delda 9,7 pollici, una versione appositamente pensata per il pubblico studentesco che Apple ha lanciato pochi minuti fa a Chicago, nel corso di un evento dedicato proprio al settore dell’istruzione. Il gadget si differenzia dalla consueta offerta di tavolette Apple per alun paio di aspetti: innanzitutto, pur trattandosi di un dispositivo della famiglia standard (ovvero non appartenente alla più evoluta genia di modelli Pro) è pensato per supportare il pennino digitale Apple Pencil; soprattutto però è più abbordabile della versione precedente, dal momento che arriva sul mercato al prezzo di partenza di 359contro i 409 chiesti l’anno scorso per il predecessore. Il gadget è in tutto e per tutto una versione aggiornata dell’classico aggiornato l’ultima ...