Il Napoli guarda a Oriente | inaugurata la prima Academy in Cina

Napoli-Genoa streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Napoli-Genoa streaming, ecco dove guardare la diretta della partita, continua il programma valido per la 29^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo serale in campo Napoli e Genoa per una fondamentale gara per la classifica di entrambe. La squadra di Sarri ha la ghiotta occasione di accorciare dalla Juventus dopo lo stop dei bianconeri contro la Spal, gli uomini di Ballardini cercano punti salvezza. Nel match di Serie A si ...

Reina contro Perin - il Napoli guarda presente e futuro : Pepe Reina, 35 anni, e Mattia Perin, 25. Lapresse/Afp Una stretta di mano, un abbraccio prima del fischio d'inizio, poi ciascuno si dedicherà al presente, a questo Napoli-Genoa che dovrebbe servire ...

Napoli - Sarri ordina ai calciatori : “non guardate la Juventus…” : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, oggi la squadra di Allegri può portarsi a 4 punti di vantaggio. Nel frattempo arriva il discorso da parte del tecnico Maurizio Sarri, il Napoli non sta attraversando un buon momento, ecco il senso del discorso come riportato da ‘Il Mattino’: “Non dobbiamo neppure vedere cosa fa la Juve oggi, spegnete la tv, tanto vince… Pensiamo a vincerle noi tutte ...

Come guardare Inter-Napoli in diretta tv e streaming : Inter-Napoli, partita valida per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A, si gioca domenica 11 marzo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, con calcio d’inizio alle ore 20.45. La partita verrà trasmessa in diretta sul satellite per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, mentre sul digitale terrestre sarà visibile agli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Sport. La gara verrà inoltre ...

Roma - impresa a Napoli - Sarri : 'Lotta scudetto riguarda la Juve' : Roma, 4 mar. , askanews, impresa della Roma al San Paolo che batte 4-2 il Napoli, rivitalizza i giallorossi, e mette gli azzurri nel mirino della Juve che, con una partita da recuperare possono ...

Napoli - Sarri : 'La lotta scudetto riguarda solo la Juventus' : 'È stata una partita che vorrei rivedere perché dal campo ho visto tanti aspetti positivi. Abbiamo fatto 27 tiri in porta e creato 11 palle gol. Resta da capire perché la Roma è riuscita ad andare in ...

Napoli - Sarri : "Lotta scudetto? Riguarda solo la Juve - è di un altro pianeta" : "La lotta scudetto Riguarda la Juventus e basta - dice Maurizio Sarri a Premium Sport nel post partita di Napoli-Roma -. Noi abbiamo cercato di renderle la vita difficile e ci proveremo fino alla ...

Non solo Roma e Napoli. Guardate che gioiello Paestum innevata! : Roma coperta di bianco è certamente uno spettacolo. E che dire del Maschio Angioino napoletano? La meraviglia della neve ci ha svelato paesaggi incredibili. Ma ce n'è uno ancora che vale la pena di essere visto. Se ne sono "accorti" i moltissimi utenti di Instagram che stanno postando ininterrottamente le foto di Paestum "infiocchettata".Scatti incredibili dei templi coperti di bianco incantano tutti gli utenti del social network ...

Cagliari-Napoli streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Cagliari-Napoli streaming – Si conclude la 26^ giornata del campionato di Serie A, in campo Cagliari e Napoli, l’obiettivo per la squadra di Sarri è allungare sulla Juventus. La squadra di Diego Lopez invece si appresta a scendere in campo questa sera contro i partenopei con uno schieramento molto offensivo che prevede ben tre calciatori offensivi, contro i due schierati ad esempio contro il Chievo Verona nel 3-5-2 di Lopez. Questa ...

Lipsia-Napoli streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Lipsia-Napoli streaming – Si avvicinano le gara di Europa League, una giornata fondamentale per le squadre italiane che hanno l’obiettivo di ottenere il pass per gli ottavi di finale. Serve un’impresa al Napoli di Maurizio Sarri, la squadra azzurra ha scelto il campionato ed adesso deve provare a ribaltare l’1-3 dell’andata, non sarà facile al cospetto di una squadra che sta disputando una stagione importante anche ...

Ricordate Gabbiadini? Lasciò Napoli per Sarri - guardate ora cosa sta combinando : Mentre le attenzioni tornano tutte al calcio giocato perché c'è moltissima attesa per i turni di Champions ed Europa League con le italiane impegnate, tra cui anche il Napoli, chiamato a ribaltare il risultato dell'andata contro il Lipsia, vogliamo tornare a parlare di una vecchia conoscenza del calcio italiano, uno di quei calciatori che avrebbero dovuto fare le fortune di club italiani e della Nazionale azzurra, ma che invece si è trovato ...

Napoli-Lazio streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Napoli-Lazio streaming – Continua il programma valido per la 24^ giornata di Serie A, in campo Napoli e Lazio che chiuderanno questo sabato di campionato dopo gli anticipi Spal-Milan e Crotone-Atalanta. I partenopei dovranno rispondere alla Juventus per riprendersi la vetta della classifica, al San Paolo però arriverà una Lazio desiderosa di invertire il trend negativo che ha visto i biancocelesti incappare in due sconfitte ...

Benevento-Napoli 0-2 - nel derby campano si tifa per ventidue (più arbitro e guardalinee) : Il girone di ritorno è un nastro che si riavvolge su se stesso, un’inversione dei posti assegnati, un calendario allo specchio, un “Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?”. È, per sua stessa ammissione, un posto dominato dall’idea del rovesciamento. Tuttavia cosa accade se, nel remake capovolto del girone di andata, la prima squadra in classifica incontra l’ultima? Cosa succede se il Napoli affronta il Benevento nel testacoda del ...

Politano al Napoli? / Calciomercato news - il giocatore vuole solo gli azzurri - ma la Juve rimane a guardare : Politano al Napoli? L'esterno neroverde sempre nel mirino degli azzurri per questa finestra di gennaio: l'ala ha detto si alla destinazione ma la Juve rimane a guardare da vicino. (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 14:14:00 GMT)