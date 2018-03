huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il monito dell’Europa: 'Ricordatevi il debito' - CorbelliFranco : RT @HuffPostItalia: Il monito dell’Europa: 'Ricordatevi il debito' - HuffPostItalia : Il monito dell’Europa: 'Ricordatevi il debito' -

(Di martedì 27 marzo 2018) Sull'Italia grava "unelevato" che richiede l'attuazione di "politiche di bilancio responsabili". È ildella Commissione Ue all'Italia, esplicitato dal commissario agli Affari economici Pierre Moscovici nel corso di un'audizione all'Europarlamento. Moscovici invita l'Italia ad affrontare con le riforme il problema della competitività, un messaggio che assume particolare rilievo in vista delle trattative per la formazione del nuovo governo."Non voglio entrare nel processo democratico interno o chiedere riforme impopolari - ha sottolineato Moscovici - ma in Italia la questione della debolezza della competitività è una sfida che deve essere affrontata con riforme. In italia il livello delè elevato e per ridurlo bisogna sostenere la crescita ma anche condurre politiche di bilancio responsabili". Il commissario francese ha aggiunto che ...