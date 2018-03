Il mondo digitale svelato da State of the Net

Casaleggio : noi voce dei cittadini - partiti moribondi. M5S - primo partito digitale del mondo : "La democrazia diretta, resa possibile dalla Rete, ha dato una nuova centralità del cittadino nella società - spiega - Le organizzazioni politiche e sociali attuali saranno destrutturate, alcune sono destinate a scomparire. La democrazia rappresentativa, quella per delega, sta perdendo via via significato. E ciò è possibile grazie alla Rete"

Intesa Sp : prima banca digitale italiana - ora semplificare mondo imprese : Ma non solo 'Occorre estendere tutto quello che abbiamo fatto sui clienti privati al mondo imprese che invece è rimasto ovunque un pochino indietro. E' il momento di semplificare, rendere digitale, ...

M5S a Palazzo Chigi? Sarebbe il primo caso al mondo di partito digitale al governo : Le elezioni del 4 marzo ci hanno restituito un paradosso: nel Paese tra i meno digitalizzati d'Europa , l'indice Desi della Commissione Ue, basato sugli indicatori di connettività, capitale umano, ...

Svolta digitale nel mondo del fitness : la rivoluzione di Technogym : La campagna Let’s move for a better world di Technogym (foto Technogym) Allenamento, benessere fisico e salute. E la tecnologia a fare da collante, con l’obiettivo di mettere al centro la persona, gestire in modo più armonico l’intero ciclo dello star bene, dalla prevenzione alla riabilitazione, e abbattere i costi. Una rivoluzione digitale del fitness, è questa la strategia di Technogym. L’azienda italiana, leader mondiale nelle ...

Italiaonline - mondo digitale e innovazione nell'open day dedicato ai professionisti della finanza : La internet company Italiaonline ha aperto le porte della sua sede di Assago per illustrare ai professionisti del mondo della finanza i suoi servizi, dalla pubblicità digitale al web design, dal cloud storage al web marketing. 5 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

E-book - a Tempo di libri ci sarà un mondo digitale : Tempo di libri non si smentisce e continua a dedicare ampio spazio al digitale. La seconda edizione della Fiera internazionale dell’editoria, che si terrà a fieramilanocity dall’8 al 12 marzo, riserverà la giornata di lunedì al mondo digitale. Per completezza di informazione gli altri temi di Tdl18 saranno: donne, ribellione, Milano, libri e immagine. Ma il digitale non è relegato solo a lunedì 12, anche durante gli altri giorni ci saranno ...

A Tokyo il primo museo digitale dove il mondo è solo meraviglia : Tokyo è indubbiamente una delle città più all’avanguardia del mondo. E non c’è, quindi, più di tanto da stupirsi se è stata designata come sede per il nuovo Mori Building Digital Art Museum, il primo museo totalmente dedicato all’arte digitale: uno spazio in cui le istallazioni luminose, oltre a occupare come di consueto le pareti, si impadroniscono anche dei pavimenti e dei soffitti, regalando ai visitatori un’esperienza a 360 gradi nell’arte. ...

Minori e mondo digitale : il 5 e il 6 febbraio torna l'Internet Safer Day - 30/01/2018 - : Gli stessi ragazzi ne sono consapevoli, infatti 6 intervistati su 10, tra i 12 e i 18 anni, dicono di aver vissuto un'esperienza spiacevole nello streaming live, e nonostante ciò continueranno ad ...

La società calcolabile e i big data. Algoritmi e persone nel mondo digitale : Lo sta facendo andando ben al di là di quanto la scienza aveva previsto fino ad alcuni decenni fa. Come scalatori in affanno, siamo tutti impegnati ad arrampicarci sulla montagna digitale che le ...