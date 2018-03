Il ministro Fedeli dà 500 milioni alle scuole private Gli studenti | “Leso diritto allo

Casellati - la fedelissima di Berlusconi : «Mi disse : sarai ministro» | Prima intervista : Classe 1946, di Rovigo. Vicina a Ghedini, è stata sottosegretaria alla Giustizia con Berlusconi. Un collaboratore: «È inflessibile con se stessa e pretende il massimo dagli altri»

Torino - prof contro poliziotti : "Dovete morire"/ Video - ministro Fedeli : "avviato procedimento disciplinare" : Torino, prof contro poliziotti: "Dovete morire", le frasi pronunciate durante gli scontri dall'insegnante Lavinia Flavia Cassaro sono arrivate al Miur intervenuto nella giornata odierna.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 17:04:00 GMT)

VERSO LE ELEZIONI - Scuola - il ministro Fedeli a Caserta. Graziano - Pd - : impegno per potenziare tempo pieno : Questo sarà possibile migliorando la qualità e la quantità del personale docente, in modo da affrontare anche il tema della mobilità che in questi anni ha creato rotture con il mondo della Scuola". "...

La lettera virale della prof alla Fedeli : ministro - non parli di cose serie : Altro che "Buona scuola". A giudicare dalla lettera scritta da una professoressa al Ministro della Pubblica istruzione Valeria Fedeli, diventata virale in questo ore su Facebook, lo stato d'animo del corpo docente italiano è tutt'altro che soddisfatto."Cara Valeria - si legge nella missiva rilanciata dal sito OggiScuola - scusa se ti do del tu ma in sala insegnanti si usa così. Volevo parlarti del cellulare, ...

Spazio - ministro Fedeli : con il docufilm “Expedition” accediamo al dietro le quinte della missione VITA : “Sono contenta di aver condiviso oggi con le studentesse e gli studenti la visione di ‘Expedition’ e voglio ringraziare Paolo Nespoli, la regista Alessandra Bonavina, l’Agenzia spaziale Italiana e la European Space Agency per l’importante momento di conoscenza che ci hanno offerto e che vogliamo promuovere portando il docufilm nelle scuole. Grazie a questo lavoro, entriamo nei luoghi in cui le astronaute e gli astronauti ...

Spazio - ministro Fedeli : “Continueremo a finanziare progetti per donne scienziate” : L’astronauta italiano dell’Esa Paolo Nespoli è “un grande esempio di tenacia e di studio e di approfondimento“: lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, oggi a Roma in occasione della presentazione del docufilm “Expedition” incentrato sulla missione Vita. “Attraverso questo docufilm scopriranno che diventare astronauta è un percorso affascinante ma è anche duro: bisogna ...

Spazio - “Expedition” : lunedì 19 la proiezione del docufilm con il ministro Fedeli e l’astronauta Paolo Nespoli : La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, e l’astronauta dell’ESA per la missione VITA dell’ASI, Paolo Nespoli, saranno presenti alla proiezione del docufilm “Expedition” che si terrà lunedì prossimo, 19 febbraio, a partire dalle ore 9.00, presso il Cinema Farnese (Piazza Campo de’ Fiori), a Roma. Il film racconta la fase di allenamento per la missione svolta dall’astronauta. In sala, oltre a Nespoli e Fedeli, ...

ministro Fedeli : “Basta caricare di compiti gli studenti in alternanza” : Ministro Fedeli: “Basta caricare di compiti gli studenti in alternanza” La ministra dell’Istruzione, ospite di Skuola.net, parla di cittadinanza attiva, alternanza scuola-lavoro e anche di cyberbullismo Continua a leggere L'articolo Ministro Fedeli: “Basta caricare di compiti gli studenti in alternanza” sembra essere il primo su NewsGo.

ministro Fedeli : 'Basta caricare di compiti gli studenti in alternanza' : Altrimenti non cambia nulla e non credo che i giovani non volgiano cambiare il mondo. Votando e partecipando ci si ritaglia uno spazio per tentare di realizzare anche i propri sogni ".

Donne nella scienza - ministro Fedeli : rimuovere ostacoli all’uguaglianza : “L’articolo 3 della nostra Costituzione stabilisce chiaramente uno dei compiti prioritari e principali della nostra Repubblica: rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. Ricordarlo oggi, in occasione della Giornata internazionale per le Donne e per le ragazze nella scienza, è più che mai importante: dobbiamo impegnarci affinché ogni nostra giovane possa scegliere liberamente quale strada intraprendere ...

Polemica per alcune frasi a scuola : Pochi stranieri e pochi disabili. Il ministro Fedeli si infuria : È scoppiata una Polemica dopo alcune frasi scritte su un rapporto di autovalutazione di un liceo di Roma, dove si legge che "tutti gli studenti, tranne un paio, sono di nazionalità italiana e nessuno è diversamente abile". La preside del Liceo Visconti, Clara Rech, insieme ad alcuni docenti ha compilato il modulo, ma ora tiene a precisare che si è limitata a riportare lo stato delle cose, senza voler esprimere alcun giudizio di ...

Scienza - ministro Fedeli : istituita la giornata della ricerca italiana nel mondo : Il ministro dell’Istruzione, l’Università e la ricerca, Valeria Fedeli, ha annunciato che il 15 aprile sarà celebrata ogni anno la giornata della ricerca italiana nel mondo. “Dobbiamo distinguere tra fuga e circolazione dei cervelli”, ha spiegato. ”E’ auspicabile che i ricercatori possano fare esperienza all’estero non dovremmo preoccuparci dell’esodo ma di essere in grado di assicurare condizioni ...

Milano - il ministro Fedeli : «Alt al Politecnico in inglese - la sentenza cambia i piani» : «Ci aspettavamo questa sentenza del Consiglio di Stato sui corsi in inglese, coerente rispetto a quella della Corte Costituzionale. Il Politecnico adesso dovrà cambiare, dovrà riequilibrare il piano ...