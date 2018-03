Il Jobs Act ha eliminato la mobilità e ridimensionato la Cig | a fine anno a rischio 180

Lavoro - Camusso : legge Fornero e Jobs Act origine rottura voto : Cernobbio , CO, , 24 mar. , askanews, 'So che difendete il Jobs Act e che pensate che la legge Fornero siano una meraviglia. Ma sono due cose che sono all'origine della rottura che si è determinata. E'...

Lavoro : Calenda - mai detto addio a Jobs Act - riforma fondamentale : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – “Leggo oggi su Repubblica che avrei detto che bisogna dire addio al Jobs act. Nulla di più distante da quanto discusso e pensato. Ritengo il Jobs act una riforma fondamentale e positiva per l’Italia”. A precisarlo è il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, in una nota. “Ho semplicemente detto – sottolinea – che bisogna ripensare il sistema degli ammortizzatori per ...

Sorpresa : finiti gli sgravi Jobs Act - il costo del lavoro è tornato a crescere : C’è un numero contenuto tra le pieghe delle 40 pagine del rapporto Istat sul mercato del lavoro del quarto trimestre 2017, e della media anno 2017, che vale la pena evidenziare: è il...

Tre anni di Jobs Act : ?più contratti a termine e meno licenziamenti : A tre anni dall’entrata in vigore delle «tutele crescenti» in calo le «uscite» dall’azienda decise dal datore di lavoro...

Renzismo al tramonto : il Jobs Act a rischio annullamento : Dopo lo tsunami elettorale e le dimissioni da segretario del partito, per Matteo Renzi si profila un altro rischio: la cancellazione di parti importanti della legge-bandiera del suo governo, il Jobs act. Se questa eventualità si materializzasse, dopo Renzi sarebbe archiviato anche il Renzismo della prima ora.Dal luglio scorso sul tavolo della Corte costituzionale c'è un ricorso contro l'ultima riforma del lavoro, in cui si ...

La graduale flessibilizzazione dell'ordinamento del lavoro dopo il Jobs Act : 7 marzo 2018 - Notevoli ed incidenti trasformazioni strutturali, insieme al sopravanzare della crisi occupazionale, hanno coinvolto, negli ultimi anni, il mondo produttivo costringendo le imprese a ricercare, all'interno della flessibilità d'impiego, forse l'unica risposta alle mutevoli esigenze dei mercati. Questa tanto adulata flessibilità ha portato ...

DIRETTA Elezioni 2018 - il confronto. Di Maio a Porta a Porta : 'Il Jobs Act va abolito. Abbasseremo il costo del lavoro'. Prima Renzi - a ... : Votare per noi serve per fermare la destra e dare una prospettiva ai giovani' 22:37 Di Maio: 'I nostri ministri coltivano un'idea di economia espansiva. Per noi è il momento di utilizzare risorse ...

Gli effetti del Jobs act : La riforma del mercato del lavoro, il noto e discusso jobs Act, è uno dei temi che ha acceso in modo energico i dibattiti politici degli ultimi anni. Molte voci si sono spese in giudizi e valutazioni su questa riforma, in virtù della...

Boccia - non smontare Jobs Act e Industria 4.0 : "Ci sono state nel Paese alcune riforme che hanno avuto effetti sull'economia reale, cioè Jobs act e Industria 4.0, riteniamo che queste due riforme non vanno smontate": lo ha detto il presidente di ConfIndustria Vincenzo Boccia . Accanto a questo, ha spiegato, ...

Sogni elettorali : cancellare legge Fornero e Jobs Act! Su pensioni e lavoro serve realismo : Tra questi, il Prof di Politica Economica all'Università Roma Tre, Pasquale Tridico, che lancia due messaggi su tutti: anticipo della pensione con 41 anni di contributi o raggiungendo quota 100, data ...

Pasquale Tridico - scelto da Di Maio al Lavoro : 'Via il Jobs Act - possibile ritorno dell'art.18' : Pasquale Tridico è l'uomo indicato da Luigi Di Maio come titolare del Ministero del Welfare e del Lavoro di un Governo M5S. Calabrese, 42 anni, è professore associato di Politica economica a RomaTre. ...

Pasquale Tridico - scelto da Di Maio al Lavoro : "Via il Jobs Act - possibile ritorno dell'art.18" : Pasquale Tridico è l'uomo indicato da Luigi Di Maio come titolare del Ministero del Welfare e del Lavoro di un Governo M5S. Calabrese, 42 anni, è professore associato di Politica economica a RomaTre. In un'intervista alla Stampa delinea le linee guida del suo progetto di azione: via il Jobs act, ridurre la flessibilità nel mondo del Lavoro e valutare il ritorno dell'articolo 18; via gradualmente la Legge Fornero, in pensione ...