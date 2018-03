Il Financial Times conferma | Kim ha visitato Pechino Il leader nordcoreano

Meno tasse per le multinazionali Cittadini costretti a pagare di più Lo studio del Financial Times : I Cittadini vengono tartassati dalle tasse, le multinazionali no e vedono le proprie tasse calare drasticamente. Quelle tasse che non versano le pagano i Cittadini degli Stati. E' il risultato di uno studio pubblicato l'11 marzo scorso dal Financial Times, Segui su affaritaliani.it

M5s - il Financial Times benedice Di Maio : “E’ lui il vincitore delle elezioni - potrebbe essere il primo premier del Sud dal 1989” : E’ “il vincitore delle elezioni politiche italiane” e “giovani, poveri e gli italiani del Meridione in maniera sproporzionata si sono accodati dalla sua parte, sulla base della promessa di fermare la corruzione, le politiche di austerity dell’Ue e altre misure in favore degli oppressi“. Così il Financial Times, a firma del corrispondente da Roma James Politi, dedica un profilo a Luigi Di Maio. “A differenza ...

Financial Times : "Fiat - addio al diesel dal 2022" : roma - L'indiscrezione del Financial Times è di quelle che faranno rumore : il gruppo FCA si preparerebbe ad interrompere la produzione di vetture a gasolio a partire dal 2022. La decisione verrà ...

"iPhone X non fa rispondere alle telefonate". L'osservazione del Financial Times : Possibile che l'iPhone X non riesca a rispondere alle telefonate? Il dubbio lo solleva il Financial Times che riporta quanto scrivono centinaia di clienti della Apple sui forum in rete. Secondo quanto riferisce il quotidiano finanziario, a molti utenti dell'iPhone X capita che, quando ricevono una telefonata, lo smartphone squilli, ma sullo schermo il tasto per rispondere compaia solo dopo sei, otto a volte una decina di secondi trascorsi i ...

Il Financial Times vede uno scenario da "infarto collettivo" in caso di alleanza tra M5S e Lega : "La minaccia politica italiana alla Ue", è il titolo che campeggia a pagina 9 nell'edizione internazionale del Financial Times a firma di Wolfgang Munchau, convinto che "qualunque cosa accada il 4 marzo in Italia, le tensioni fra il nuovo governo e l'Ue saranno assicurate".Nel suo editoriale Munchau prevede uno "stallo" in Parlamento con la possibilità che il presidente Mattarella "riconfermi Gentiloni", ma non esclude allo stesso ...

Presidentes Club : Londra trema dopo l'inchiesta del Financial Times sulle molestie : Dal mondo della politica ci sarebbero stati Nadhim Zahawi , Sottosegretario di Stato recentemente nominato per i bambini e le famiglie, e il laburista Jonathan Mendelsohn . E poi ancora Michael ...

“Il party di beneficenza del Presidents Club diventa un festino hard” : le rivelazioni del Financial Times : Un circolo esclusivo con esponenti dell’élite britannica, una cena di gala al Dorchester Hotel di Londra per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza e 130 hostess in abiti succinti e tacchi a spillo. Una serata “per soli uomini” quella del Presidents Club trasformata in un festino a luci rosse, raccontata dal Financial Times, che si è “infiltrato” all’evento “meno politically correct ...