Il Festival Verdi 2018 si presenta a Tokyo | evento in programma domani all' Istituto

Ciclone Raffaele sul Festival - James Taylor rinverdisce Verdi : nostro inviato a SanremoAh che bella sorpresa. Nascosta nei camerini fino all'ultimo, Baglioni ha tirato fuori dal cilindro Virginia Raffaele. Non era stata annunciata, per lasciare un po' di suspence. Ma, prevista o meno, è stata un Ciclone: ha strabiliato il pubblico come sempre sa fare lei. Una gag, con solo un accenno di imitazioni, che ha portato un po' di allegria nella terza serata del Festival prendendo in giro il padrone ...