Il destino di un eroe è già segnato?

vanityfair

: Per un beffardo gioco del destino, l'eroe sovietico Jurij #Gagarin, la cui impresa ebbe un impatto mediatico, stori… - ARTSpecialDay : Per un beffardo gioco del destino, l'eroe sovietico Jurij #Gagarin, la cui impresa ebbe un impatto mediatico, stori… - Luchino8661 : @Mino2K12 L’eroe del destino @Pippomio82 nuovo Premier -

(Di martedì 27 marzo 2018) Tre donne: l’ostaggio, la moglie, la madre. Penso a queste tre donne, mentre Arnaud Beltrame non c’è più. È il gendarme che ha deciso di offrirsi al posto della cassiera del supermercato assaltato a Trèbes da Radouane Lakdim, il giovane franco marocchino che diceva di essere «un soldato dell’Isis». Arnaud Beltrame era un tenente colonnello della gendarmeria francese, io non mi intendo di cose militari ma qualcuno che invece sì ha scritto che «lo scambio uno a uno è privo di senso», altri che forse Beltrame pensava di riuscire a neutralizzare l’attentatore e aveva lasciato il suo cellulare aperto per dare indicazioni ai colleghi, altri ancora che «era ovvio che il terrorista avrebbe ucciso un soldato maschio, mentre forse avrebbe risparmiato una donna». Ma sono una minoranza. Quasi tutti, in Francia e nel mondo, hanno definito con grande commozione Arnaud Beltrame «un, morto per la ...