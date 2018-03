Il chipset Exynos sembra essere alla base degli elevati consumi di Samsung Galaxy S9

Il porting di Google Camera funziona anche sui Galaxy con chipset Exynos - come S7 - S8 e Note 8 : Il porting della Google Camera dei Pixel 2 è ora funzionante anche su alcuni smartphone con chipset Exynos, com e Galaxy S7, S8 e Note 8. L'articolo Il porting di Google Camera funziona anche sui Galaxy con chipset Exynos, come S7, S8 e Note 8 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.