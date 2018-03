«Il cesareo? Deve sempre essere il piano B»

vanityfair

(Di martedì 27 marzo 2018) Il parto naturale è considerato una delle esperienze più dolorose che unumano possa sopportare. E allora, perché le donne non dovrebbero preferire un taglio? Sophie McCartney, blogger e neo-mamma blogger di Warrington, Inghilterra, ha spiegato, con un post su Facebook, perché, invece, non si tratta della migliore «via d’uscita», come le ha detto un’amica. «Non la biasimo per questa mentalità – scrive McCartney -. È uno di quegli equivoci in cui le persone cadono prima di trovarsi in una certa situazione». This is my daughter’s very first photograph – bloody, furious, and taken just seconds after she was delivered via an… Posted by Tired 'N Tested on Tuesday, March 20, 2018 Ma, dopo avere vissuto quell’esperienza, la visione cambia. «Devi subire un intervento chirurgico importante. Da sveglia. E una volta che è finita e hai vissuto ...