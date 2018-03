Il caso Belotti e gli errori della società | i tifosi del Torino sono furiosi

Luigi Di Maio - nel M5s il caso della collaboratrice Cristina Belotti : rimborsi spese dall'Europa non dovuti : Ogni giorno, per il M5s di Luigi Di Maio , uno scandaluccio. Altro che partito degli onesti e francescani, insomma. L'ultima vicenda riguarda tal Cristina Belotti , collaboratrice del candidato ...

Torino - Belotti reagisce : 'Stop alle falsità - non sono un caso' : Non c'è nessun caso Belotti. Ad assicurarlo è lo stesso attaccante del Torino, e della Nazionale, interrompendo un lungo silenzio sui social per precisare che sbaglia chi lo dipinge distratto dalle ...