Il 60% disoccupati non pronto muoversi

I giovaniitaliani sono meno propensi di quelli europei aper trovare lavoro. Secondo una fotografia scattata da Eurostat sulla mobilità dei giovani italiani tra i 20 e i 34 anni nel 2016, è il 60% dei giovaniche non è disponibile a spostarsi per trovare lavoro, contro la media Ue del 50%. Anche tra chi lavora, risulta più alta la percentuale (98%) degli italiani che non hanno lasciato la propria residenza per lavorare,contro la media Ue del 90%(Di martedì 27 marzo 2018)