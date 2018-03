I risultati di tutte le amichevoli LIVE

risultati Serie A LIVE - 29^ giornata : tutte le partite in diretta : Risultati Serie A LIVE, 29^ giornata: tutti i Risultati in diretta – Continua il programma dopo il successo in chiave salvezza del Sassuolo contro l’Udinese e l’impresa della Spal che ha fermato fermato la Juventus. Nel lunch match tutto facile per l’Inter contro la Sampdoria, altre partite interessanti, scontro salvezza tra Benevento e Cagliari, trasferta insidiosa per la Roma nella gara contro il Crotone, il Milan non può sbagliare ...

NBA - i risultati della notte : vincono tutte in vetta e Houston fa 14 in fila : L.A. Clippers-Houston Rockets 92-105 IL TABELLINO L'immagine più emblematica della sfida arriva poco prima del termine del primo quarto: Harden finta la penetrazione, passo indietro per creare ...

NBA - i risultati della notte : Houston fa 12 in fila - vincono tutte le big : Utah Jazz-Houston Rockets 85-96 IL TABELLINO Houston vince ancora, ma in questa stagione non sembra più essere una notizia. Il fatto che i Rockets raccolgano così il 12° successo in fila invece un po' ...

Serie A 22esima giornata - pronostici e risultati di tutte le partite in calendario - 27-28 Gennaio - - Ultime Notizie Flash : Dopo la cassa con il raddoppio di settimana scorsa, proviamo a portare a casa una nuova cassa per la 22esima giornata con l'analisi di tutti i match di UNF sport. A seguire tutti i risultati della ...

Tennis - Australian Open 2018 : i risultati di oggi del tabellone femminile (16 gennaio). Avanti Giorgi e tutte le big - fuori Mladenovic e Kvitova : Se nella prima giornata di gare agli Australian Open nel tabellone femminile vi erano state diverse sorprese, oggi sono pochi i risultati che non ci si aspettava. Partiamo però dall’Italia, che resta nel tabellone della competizione grazie al successo di Camila Giorgi, che elimina in due set, in poco più di un’ora e mezza di gioco, la qualificata russa Anna Kalinskaya con il punteggio di 6-4 6-3. La marchigiana affronterà al secondo ...

risultati Volley Femminile / Classifica aggiornata - diretta live score : tutte in campo! Serie A 14^giornata : Risultati Volley Femminile: diretta live score delle partite della 14^ giornata e la Classifica della Serie A1. Conegliano e Novara attese a nuovi successi dopo la Champions League.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:49:00 GMT)

risultati VOLLEY FEMMINILE / Classifica aggiornata - diretta live score : tutte in campo! Serie A 14^giornata : RISULTATI VOLLEY FEMMINILE: diretta live score delle partite della 14^ giornata e la Classifica della Serie A1. Conegliano e Novara attese a nuovi successi dopo la Champions League.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:19:00 GMT)