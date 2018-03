I FATTI VOSTRI Puntata speciale per Fabrizio Frizzi | il ricordo di Magalli e Guardì

I FATTI VOSTRI - puntata speciale per FABRIZIO FRIZZI – 27 marzo 2018 : Dopo il blocco della trasmissione di ieri, lunedì 26 marzo 2018, oggi la trasmissione “I Fatti Vostri” condotta da Giancarlo Magalli con la regia di Michele Guardì torna alla sua normale programmazione su Rai 2 ma con una novità. I Fatti Vostri: puntata dedicata a FABRIZIO FRIZZI Sarà una puntata speciale per “I Fatti Vostri” quella in onda martedì 27 marzo, su Rai2 a partire dalle 11.50, dedicata interamente al ricordo di FABRIZIO ...

I FATTI VOSTRI - Magalli : puntata speciale in ricordo di Frizzi : Magalli e I Fatti Vostri ricordano Fabrizio Frizzi Domani mattina, martedì 27 marzo dalle 11.50, andrà in onda su Rai2 una puntata speciale dedicata interamente a Fabrizio Frizzi, scomparso nella notte di lunedì 26 a Roma. Una puntata ricca di filmati di repertorio e con tanti ospiti. Oggi I Fatti Vostri non è andato in onda: l’annuncio è stato dato da Giancarlo Magalli sui suoi profili social. Fabrizio Frizzi tenne a battesimo nelle vesti di ...

I FATTI VOSTRI oggi salta - Giancarlo Magalli : “Non ce la sentiamo” : Giancarlo Magalli non va in onda con I Fatti Vostri dopo la morte di Frizzi Se n’è andato una delle poche persone perbene della televisione italiana. Un volto che non mancherà a tutti quanti i telespettatori e agli addetti ai lavori che gli hanno voluto bene incondizionatamente. Lo piangono tutti: da Antonella Clerici (oggi La prova del cuoco non va in onda) a Rita Dalla Chiesa passando per Gerry Scotti, Sonia Bruganelli, Mara Venier ...

I FATTI VOSTRI - oggi 26 marzo 2018 - non va in onda per LUTTO : E’ di pochi minuti fa la notizia che i fatti vostri, trasmissione condotta da Giancarlo Magalli con la regia di Michele Guardì NON ANDRA IN onda per LUTTO in seguito alla morte del noto conduttore dell’eredità Fabrizio Frizzi. I fatti vostri non va in onda, l’annuncio su facebook Sulla pagina ufficiale della trasmissione televisiva di Rai 2 è apparso da pochissimi minuti il seguente comunicato: La scomparsa di Fabrizio Frizzi è ...

“Scomparso”. Marcello Cirillo dopo I FATTI Vostri. Da quando non lo hanno riconfermato - il cantante ha fatto perdere le tracce. La sua vita oggi è un’altra e a raccontarla è proprio lui : “Ecco cosa mi hanno fatto” : Per anni ha è entrato nelle case degli italiani, portando allegria e spensieratezza. Poi da un anno a questa parte di Marcello Cirillo si sono completamente perse le tracce. InFatti all’inizio della scorsa stagione televisiva, il cantante ha scoperto di non essere stato riconfermato a I Fatti Vostri in favore di un rinnovamento totale della trasmissione della mattina di Rai 2. Lontano dalla squadra capitanata da Giancarlo Magalli, Cirillo ...

Marcello Cirillo : “I FATTI VOSTRI programma fotocopia. Al mio posto c’è Di Tonno” : Che fine ha fatto Marcello Cirillo? Dopo l’addio a I Fatti Vostri critica il programma di Rai2 Che fine ha fatto Marcello Cirillo? Dopo l’addio a I Fatti Vostri, il cantante ha rilasciato una recente intervista a Fanpage.it, in cui commenta così le ultime novità apportate allo storico programma di Rai2 diretto da Michele Guardì […] L'articolo Marcello Cirillo: “I Fatti Vostri programma fotocopia. Al mio posto c’è Di ...

Marcello Cirillo svela com’è la sua vita lontano da I FATTI Vostri : Marcello Cirillo su I Fatti Vostri: “Non sono riusciti a farmi fuori” Dopo i dissapori con il confermatissimo conduttore Giancarlo Magalli, avvenuti lo scorso anno, Marcello Cirillo non è stato confermato nel cast de I Fatti Vostri. Il cantante è stato per molti anni uno dei volti di punta del programma di Michele Guardì, con la sua grande voce, e oggi è tornato a dedicarsi alla musica ma anche apparendo a Quelli che il calcio, il ...

I FATTI VOSTRI - Paolo Fox : Oroscopo oggi - venerdì 23 marzo : Anche per la giornata di venerdì torna puntale l’appuntamento con l’Oroscopo di Fox. Il noto astrologo ha rivelato in anteprima le previsioni e l’Oroscopo per la giornata di oggi, venerdì 23 marzo 2018, sulle frequenze di Radio LatteMiele. Come se la passano i dodici segni dello Zodiaco? Oroscopo oggi, venerdì 23 marzo: le previsioni per il weekend di Paolo Fox Chi sale e chi scende nella classifica delle stelle? Dopo le ...

