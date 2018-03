I Fatti Vostri | puntata speciale per FABRIZIO FRIZZI – 27 marzo 2018

I Fatti Vostri - Magalli : puntata speciale in ricordo di Frizzi : Magalli e I Fatti Vostri ricordano Fabrizio Frizzi Domani mattina, martedì 27 marzo dalle 11.50, andrà in onda su Rai2 una puntata speciale dedicata interamente a Fabrizio Frizzi, scomparso nella notte di lunedì 26 a Roma. Una puntata ricca di filmati di repertorio e con tanti ospiti. Oggi I Fatti Vostri non è andato in onda: l’annuncio è stato dato da Giancarlo Magalli sui suoi profili social. Fabrizio Frizzi tenne a battesimo nelle vesti di ...

I Fatti Vostri oggi salta - Giancarlo Magalli : “Non ce la sentiamo” : Giancarlo Magalli non va in onda con I Fatti Vostri dopo la morte di Frizzi Se n’è andato una delle poche persone perbene della televisione italiana. Un volto che non mancherà a tutti quanti i telespettatori e agli addetti ai lavori che gli hanno voluto bene incondizionatamente. Lo piangono tutti: da Antonella Clerici (oggi La prova del cuoco non va in onda) a Rita Dalla Chiesa passando per Gerry Scotti, Sonia Bruganelli, Mara Venier ...

I Fatti Vostri - oggi 26 marzo 2018 - non va in onda per LUTTO : E’ di pochi minuti fa la notizia che i fatti vostri, trasmissione condotta da Giancarlo Magalli con la regia di Michele Guardì NON ANDRA IN onda per LUTTO in seguito alla morte del noto conduttore dell’eredità Fabrizio Frizzi. I fatti vostri non va in onda, l’annuncio su facebook Sulla pagina ufficiale della trasmissione televisiva di Rai 2 è apparso da pochissimi minuti il seguente comunicato: La scomparsa di Fabrizio Frizzi è ...

“Scomparso”. Marcello Cirillo dopo I Fatti Vostri. Da quando non lo hanno riconfermato - il cantante ha fatto perdere le tracce. La sua vita oggi è un’altra e a raccontarla è proprio lui : “Ecco cosa mi hanno fatto” : Per anni ha è entrato nelle case degli italiani, portando allegria e spensieratezza. Poi da un anno a questa parte di Marcello Cirillo si sono completamente perse le tracce. InFatti all’inizio della scorsa stagione televisiva, il cantante ha scoperto di non essere stato riconfermato a I Fatti Vostri in favore di un rinnovamento totale della trasmissione della mattina di Rai 2. Lontano dalla squadra capitanata da Giancarlo Magalli, Cirillo ...

Marcello Cirillo : “I Fatti Vostri programma fotocopia. Al mio posto c’è Di Tonno” : Che fine ha fatto Marcello Cirillo? Dopo l’addio a I Fatti Vostri critica il programma di Rai2 Che fine ha fatto Marcello Cirillo? Dopo l’addio a I Fatti Vostri, il cantante ha rilasciato una recente intervista a Fanpage.it, in cui commenta così le ultime novità apportate allo storico programma di Rai2 diretto da Michele Guardì […] L'articolo Marcello Cirillo: “I Fatti Vostri programma fotocopia. Al mio posto c’è Di ...

Marcello Cirillo svela com’è la sua vita lontano da I Fatti Vostri : Marcello Cirillo su I Fatti Vostri: “Non sono riusciti a farmi fuori” Dopo i dissapori con il confermatissimo conduttore Giancarlo Magalli, avvenuti lo scorso anno, Marcello Cirillo non è stato confermato nel cast de I Fatti Vostri. Il cantante è stato per molti anni uno dei volti di punta del programma di Michele Guardì, con la sua grande voce, e oggi è tornato a dedicarsi alla musica ma anche apparendo a Quelli che il calcio, il ...

I Fatti Vostri - Paolo Fox : Oroscopo oggi - venerdì 23 marzo : Anche per la giornata di venerdì torna puntale l’appuntamento con l’Oroscopo di Fox. Il noto astrologo ha rivelato in anteprima le previsioni e l’Oroscopo per la giornata di oggi, venerdì 23 marzo 2018, sulle frequenze di Radio LatteMiele. Come se la passano i dodici segni dello Zodiaco? Oroscopo oggi, venerdì 23 marzo: le previsioni per il weekend di Paolo Fox Chi sale e chi scende nella classifica delle stelle? Dopo le ...

I Fatti Vostri - Paolo Fox : Oroscopo oggi - giovedì 22 marzo : Paolo Fox è tornato anche questa mattina sulle frequenze di Radio LatteMiele con le previsioni e l’Oroscopo di oggi, giovedì 22 marzo 2018. Scopriamo cosa ha previsto il noto astrologo per i dodici segni dello zodiaco in attesa di scoprire la classifica delle stelle rivelata successivamente a I Fatti Vostri su Rai 2. Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2018: segni fortunati del giovedì rivelati a LatteMiele e i Fatti Vostri Chi sale e chi ...

I Fatti Vostri - Paolo Fox : Oroscopo oggi - 21 marzo 2018 : Ritorna il consueto appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo è tornato anche questa mattina sulle frequenze di Radio LatteMiele con le previsioni e l’Oroscopo per la giornata di oggi, mercoledì 21 marzo 2018. Come se la passano i dodici segni dello zodiaco? Oroscopo Paolo Fox oggi Dopo l’anteprima dell’Oroscopo su Radio LatteMiele, Paolo Fox è tornato anche in video con la classifica delle stelle ...

Previsioni oroscopo Paolo Fox di oggi 21 marzo a I Fatti Vostri : oroscopo Paolo Fox di mercoledì 21 marzo: le Previsioni di oggi Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato le Previsioni di oggi 21 marzo 2018, primo giorno di primavera. Quali saranno i segni più fortunati di oggi a cui Fox assegnerà cinque stelle? Il Sole entra in Ariete. I bambini che nascono questa settimana avranno tanta voglia di farsi notare e saranno baciati dalla fortuna. Da grandi ...

I Fatti Vostri - Oroscopo Paolo Fox : martedì 20 marzo 2018 : Anche questa mattina Paolo Fox è tornato sulle frequenze di Radio LatteMiele con le previsioni e l’Oroscopo di oggi, martedì 20 marzo 2018. Come se la passano i dodici segni dello Zodiaco? Scopriamolo insieme. Oroscopo Paolo Fox, martedì 20 marzo 2018 Dopo le previsioni rivelate in anteprima a Radio LatteMiele, Paolo Fox ha assegnato come sempre durante la diretta de I Fatti Vostri su Rai 2 il numero di stelle segno per segno. Ecco le ...

I Fatti Vostri - Paolo Fox : Oroscopo oggi - lunedì 19 marzo : Ricomincia la settimana con il consueto appuntamento di Paolo Fox e il suo Oroscopo di oggi. Scopriamo come se la passano i dodici segni dello zodiaco secondo le previsioni e l’Oroscopo rivelato dal noto astrologo per la giornata di oggi, lunedì 19 marzo 2018, sulle frequenze di Radio LatteMiele. Oroscopo Paolo Fox, lunedì 19 marzo 2018 Scopriamo chi sale e chi scende nella speciale classifica delle stelle di Paolo Fox per la giornata di ...

Paolo Fox - oroscopo del 19 marzo e previsioni di oggi a I Fatti Vostri : oroscopo di Paolo Fox: le stelle del 19 marzo 2018 L’oroscopo del giorno ha chiuso come di consueto la puntata quotidiana de I Fatti Vostri. Giancarlo Magalli, Giò Di Tonno e Laura Forgia hanno dato il via alla nuova settimana su Rai2 dopo la pausa del weekend. Il trio di conduttori ha regalato intrattenimento, informazione e attualità al pubblico attento della seconda rete grazie a rubriche culinarie, angoli musicali e approfondimenti. ...

I Fatti Vostri - Giancarlo Magalli punzecchia ancora Adriana Volpe : I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli lancia l’ennesima frecciatina ad Adriana Volpe L’ironia e il cinismo sono due qualità che, senza ombra di dubbio, appartengono ad un personaggio televisivo come Giancarlo Magalli. Il conduttore romano, anche in questa stagione, è alla guida de I Fatti Vostri ma con dei compagni di viaggio differenti. InFatti salutati Marcello Cirillo e Adriana Volpe (quest’ultima dirottata verso Mezzogiorno in Famiglia), il ...