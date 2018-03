I casting di Uomini e Donne a Milano e a Catania! : Vuoi partecipare a Uomini e Donne? A Milano e a Catania si svolgeranno i casting del Trono Classico e del Trono Over! TRONO CLASSICO 2 marzo a “Il Principe Hotel Catania” in Via Alessi 24 – 95124 Catania (CT), dalle 9.00 alle 16.00. TRONO OVER 27 febbraio allo “Starhotels Ritz” in Via Lazzaro Spallanzani, 40 – 20129 Milano (MI), dalle 9.00 alle 16.00. 1 marzo a “Il Principe Hotel Catania” in Via Alessi 24 – 95124 Catania (CT), ...

Tina Cipollari tronista/ A Uomini e Donne aperti i casting del trono over. Corteggiatori condivisi con Gemma? : Tina Cipollari nuovamente tronista di Uomini e Donne? La produzione del programma di Canale 5 apre i casting alla ricerca di nuovi Corteggiatori. Per la 'gioia' di Gemma Galgani?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 09:32:00 GMT)

