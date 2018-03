I capigruppo dei partiti alla Camera e al Senato

Pd - braccio di ferro per la scelta dei capigruppo : La partita per individuare i capigruppo in parlamento è iniziata. Se Forza Italia ha scelto Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, rispettivamente per la guida dei gruppi al Senato e alla Camera, nel Pd la battaglia è più aperta che mai. Renzi vuole piazzare i suoi fedelissimi, ma deve fare i conti con una fronda interna disposta ad andare fino in fondo pur di non dargliela vinta. Così potrebbe spuntare il tandem Delrio-Nannicini, il primo a ...

Forza Italia - resa dei conti per i capigruppo : Berlusconi si smarca : In altri tempi sarebbe stata poco più che una formalità. Domani i gruppi di Forza Italia si riuniranno per eleggere i presidenti: alla Camera toccherà quasi certamente a Maria Stella Gelmini, per il ...

Forza Italia - malumori dopo le elezioni dei presidenti delle camere. Tensione sui capigruppo : Sciolto il nodo delle presidenze delle Camere con il ticket Fico-Casellati, si apre la partita dei capigruppo per Forza Italia. Come riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, il d-day è martedì prossimo, quando è prevista l'elezione dei presidenti dei gruppi di tutte le forze politiche. Fino ad allora si scatenerà il toto nomine, che vede in pole position una 'soluzione in rosa', gradita a Silvio Berlusconi, con il ...

Camere - riunione dei capigruppo fallita. Il M5S non vuole incontrare Berlusconi : Quella intesa di massima tra i due vincitori delle elezioni che sembrava quasi fatta si è impantanata sui nomi. Ora le cose si complicano

Al via il vertice dei capigruppo sulle presidenze di Camera e Senato : È iniziato verso le 20.10 il vertice dei capigruppo di tutti i partiti per trovare un accordo sulle presidenze di Camera e Senato. All'incontro, che si svolge nella sala Tatarella, in uso al M5S, ...

Redditi - Grasso batte Boldrini. Zeller 'paperone' dei capigruppo : Roma, 16 mar. , askanews, Pietro Grasso sopravanza nettamente Laura Boldrini nella classifica dei Redditi dei parlamentari, come risulta dalla documentazione fiscale e patrimoniale pubblicata sui siti ...

