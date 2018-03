I cani arrivano al macello e vengono picchiati e bolliti vivi : l’orrore arriva dal Vietnam : Gli attivisti per i diritti degli animali in Vietnam hanno ripreso gli scioccanti filmati nella città di Hue. Le povere bestie sono stipate in gabbie pronte per essere macellate. I cani vengono nutriti forzatamente e bolliti vivi "per renderli più gustosi", secondo la tradizione locale.Continua a leggere