I 6 colori di tendenza da indossare questa primavera

(Di martedì 27 marzo 2018) Del rosa e di tutte le sue trendy sfumature, da quella più pallida a quella più forte – fino ad arrivare all’ultra violet, eletto da Pantone colore del 2018 – abbiamo già parlato, così come di un altro colore molto in vogastagione, l’arancione. Esploriamo ora le altre tonalità dida, tenendo conto naturalmente dei propri gusti, personalità e dell’occasione di utilizzo. Azzurro – Presente su diverse passerelle in versione pastello, per esempio da Versace, si fa notare e amare anche in nuances più cariche come il turchese (da Michael Kors, Kiton e Dolce&Gabbana) e il carta da zucchero (Valentino, Calvin Klein, Louis Vuitton). C’è anche chi lo ha portato in passerella, DSquared2, ma nella tonalità acquamarina: un elegante completo da cerimonia in stile vintage che non è passato inosservato. Rosso – Anchestagione, ...