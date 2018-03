Huawei Y7 Prime 2018 è ufficiale | display da 6 pollici HD+ | doppia fotocamera ed Android

Potenziale svolta per Huawei P10 TIM e l’aggiornamento Oreo il 15 marzo : prime segnalazioni : Ci sono segnalazioni che vanno lette con grande attenzione oggi 15 marzo per il pubblico che in questi mesi ha deciso di acquistare un Huawei P10 TIM. Tutto ruota ancora una volta attorno al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo , a distanza di qualche giorno dal mio ultimo punto della situazione sull'argomento. In quel frangente, la compagnia telefonica mi aveva dato ampie rassicurazioni sul fatto che il rollout sarebbe ...

Già in cantiere Android Oreo 8.1 per modelli Samsung - Huawei ed ASUS : le prime novità : Ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione in questi giorni in vista dei prossimi rilasci dal mondo Android, come si potrà percepire anche oggi 23 gennaio per quanto riguarda una questione come quella inerente Android Oreo 8.1. In attesa di capire quali smartphone Samsung, Huawei, ASUS ed Honor faranno questo step, tanto per citare i produttori al momento più popolari in Italia, bisogna fare uno step più a breve termine rispetto a ...