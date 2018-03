Huawei presenta FreeBuds | auricolari wireless in-ear con un’ottima autonomia a 159 €

Streaming presentazione Huawei P20 e P20 Pro - ecco dove seguire la diretta e a che ora - : Finalmente ci siamo, il grande giorno è arrivato, oggi 27 marzo verrà presentato il Huawei P20 e la variante P20 Pro, appuntamento in diretta da Parigi, Streaming sul canale Youtube ufficiale Huawei a partire dalle 14 , ora italiana, . Conosceremo ogni dettaglio dei due smartphone in questione, ma a dire il vero ormai i rumors ci hanno svelato già da ...

Huawei P20 Porsche Design sarà presentato il 27 marzo : Martedì Huawei presenterà anche il tanto chiacchierato Huawei P20 Porsche Design: a confermarlo è stato il produttore con un messaggio su Twitter L'articolo Huawei P20 Porsche Design sarà presentato il 27 marzo proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Lite è già disponibile da Unieuro prima della presentazione a 369 euro : A poco meno di due settimane dalla presentazione ufficiale, Huawei P20 Lite è stato fotografato in un punto vendita Unieuro, dove dovrebbe essere messo in vendita a 369,90 euro. L'articolo Huawei P20 Lite è già disponibile da Unieuro prima della presentazione a 369 euro proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 - P20 Pro e P20 Lite/ Presentazione il 27 marzo : notch e nuove colorazioni : Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite: il 27 marzo a Parigi saranno presentati i nuovi modelli dalla casa cinese. Tra le novità il notch e la colorazione Twilight.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 10:54:00 GMT)

Tre grandi differenze tra Huawei P20 Lite e P10 Lite : rumors verso la presentazione : Mancano poco più di due settimane alla presentazione del tanto atteso Huawei P20 Lite, eppure i rumors di questi giorni consentono agli addetti ai lavori di prendere già in esame alcune indiscrezioni molto interessanti sulla sua scheda tecnica, l'aspetto che lo dovrebbe differenziare dagli altri modelli del produttore cinesi, oltre al primo raffronto a distanza con Huawei P10 Lite. Dopo aver affrontato in parte l'argomento qualche giorno fa ...

Huawei presenta Matebook X Pro - il primo notebook touchscreen senza cornici : Al Mobile World Congress 2018, Huawei ha presentato il Matebook X Pro, il primo notebook touchscreen borderless al mondo con il display che occupa ben il 91% della superficie totale. Il Matebook X Pro di Huawei possiede un design in metallo molto premium paragonabile tranquillamente al Surface Laptop e sarà disponibile nelle colorazioni Space Grey e Mystic Silver. Con uno spessore di soli 14,6 mm e un peso di 2.93 libbre, è uno dei portatili più ...

Huawei si prende gioco di Samsung prima della presentazione di Galaxy S9 : Huawei si prende gioco di Samsung prima della presentazione dei nuovi Galaxy S9 sottolineando il proprio vantaggio tecnologico nel comparto fotografico grazie al nuovo chipset Kirin 970. L'articolo Huawei si prende gioco di Samsung prima della presentazione di Galaxy S9 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei al MWC 2018 potrebbe presentare una sua versione di Honor 8 Pro : Stando alle immagini pubblicate da evleaks, Huawei avrebbe preparato un nuovo device che presenta un design decisamente simile a quello di Honor 8 Pro L'articolo Huawei al MWC 2018 potrebbe presentare una sua versione di Honor 8 Pro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Campidoglio : presentata ieri la Huawei Roma-Ostia : Frongia: Una delle corse più amate dai runner, siamo certi che sarà un’edizione ancora più bella delle precedenti Roma – presentata ieri in Conferenza stampa... L'articolo Campidoglio: presentata ieri la Huawei Roma-Ostia su Roma Daily News.

