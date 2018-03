Huawei P20 e P20 Pro ufficiali | specifiche | uscita | prezzo

http://feedproxy.goo

: Il terzo occhio: Huawei reinventa la fotografia su smartphone col P20 @LaStampa @HuaweiMobileIT #huaweip20 - BrunoRuffilli : Il terzo occhio: Huawei reinventa la fotografia su smartphone col P20 @LaStampa @HuaweiMobileIT #huaweip20 - Corriere : Primo smartphone con tre fotocamere: il P20 Pro di Huawei sfida tutti foto|video - Alexuscem : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 27 marzo 2018)P20 è ufficiale, insieme alla versione Pro, e rappresenta il nuovo dispositivo premium proveniente dalla società cinese. Il successore diP10 non è stato annunciato al MWC 2018, quest’anno(come altre aziende) ha optato per un evento separato e dedicato che si è svolto a Parigi, in Francia.P20 e P20 ProEssendo l’ultima aggiunta ad una specifica linea di smartphone, la serie P20 è dotata di tratti e caratteristiche del design che sono sinonimi della linea “P” dell’azienda, come l’enfasi sulle doppie fotocamere posteriori e la fotografia mobile in generale. Inoltre,anche quest’anno ha presentato due modelli proprio come fatto lo scorso anno –P10 eP10 Plus – due modelli diversi, ma simili. Anche se le opzioni di quest’anno si presentano sotto forma di modelli standard ...