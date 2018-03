HUAWEI P20 E P20 PRO Tripla fotocamera e display a tutto schermo ma stupisce anche il

HUAWEI svela il P20 Pro - ha tripla fotocamera : Huawei svela il P20 Pro, ha tripla fotocamera 27 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Cosa cambia da P10 a HUAWEI P20 : confronto scheda tecnica ricco di spunti interessanti : Poco fa si è concluso a Parigi l'evento di presentazione dedicato ai nuovi Huawei P20 e P20 Pro, i nuovi top di gamma del produttore cinese che potrebbero fare la differenza sul mercato nel coro del 2018. Dopo aver analizzato in modo specifico il confronto a distanza con gli ultimi device di fascia alta del principale competitor Android, vale a dire i vari Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, ora vogliamo dare uno sguardo al recente passato. Cosa ...

Doppio confronto HUAWEI P20 e P20 Plus con Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : prezzo e scheda tecnica : Si è chiuso da pochi minuti l'evento relativo alla presentazione ufficiale dei nuovi Huawei P20 e P20 Plus. Nonostante si sapesse già da giorni praticamente tutto su questi modelli, diventa molto interessante in queste ore analizzare da vicino al loro scheda tecnica ed il prezzo di listino, con un inevitabile confronto a distanza con altri top di gamma Android come i vari Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Analizziamo dunque i rispettivi ...

La nostra video anteprima di HUAWEI P20 Pro : sì - ha proprio tre fotocamere dietro : Scopri Huawei P20 Pro nel nostro video in anteprima. Il nuovo flagship di casa Huawei messo a nudo in questo primo video per scoprirne design, caratteristiche tecniche e dettagli sul trio fotocamere. L'articolo La nostra video anteprima di Huawei P20 Pro: sì, ha proprio tre fotocamere dietro proviene da TuttoAndroid.

Subito confronto HUAWEI P20 Pro vs iPhone X : tutto su scheda tecnica e prezzo : Da poco presentato Huawei P20 Pro, e quindi diventato ufficiale: non potevamo esimerci dal paragonarlo ad iPhone X, il meglio che la tecnologia della Apple riesce al momento ad offrire. Per questo versus terremo in considerazione svariati elementi al fine di potervi fornire un quadro della situazione il più completo possibile. DESIGN – Si parte dal tasto più delicato, quello estetico: i due dispositivi sembrano somigliarsi molto, o comunque ...

Nuovi HUAWEI P20 e P20 Pro - con tripla fotocamera e intelligenza artificiale : Al Grand Palais di Parigi, Huawei ha presentato i suoi Nuovi smartphone della celebre serie P, Huawei P20 e Huawei P20 Pro. Huawei P20 Pro ha la prima tripla fotocamera Leica al mondo ed entrambi i dispositivi includono un ulteriore passo avanti per quel che riguarda l’intelligenza artificiale. Così la nuova esperienza fotografica promette di essere ancora più intelligente. «La Serie P ispira la creatività e accende la passione per la ...

HUAWEI P20 Pro - il primo smartphone con tripla fotocamera : caratteristiche - prezzo e data d’uscita : Cosa poteva fare Huawei meglio del Mate 10 Pro? Negli ultimi anni, le due linee top dell’azienda cinese, quella dei telefoni “P” e quella con schermo extralarge dei Mate si sono rincorse a distanza: il Mate 10 Pro è quanto di meglio Huawei abbia prodotto (almeno fino a ieri): schermo FullView, processore ottimizzato per l’IA, una batteria di lunga durata, fotocamera Leica “intelligente” capace di riconoscere contesto e tirare fuori il meglio da ...

Tutto su HUAWEI P20 e P20 Pro : foto - scheda tecnica e prezzo in Italia oggi 27 marzo : Finalmente oggi 27 marzo sono realtà sia il Huawei P20 che il Huawei P20 Pro. Le foto, la scheda tecnica, il prezzo per entrambi i device di nuova generazione sono qui serviti per la gioia dei fan del brand che hanno seguito con passione le ultime settimane pre-lancio hi-tech. La presentazione appena conclusa a Parigi ci conferma la quasi totalità delle specifiche e delle altre informazioni relative ai due smartphone trapelate in anticipo, a ...

HUAWEI P20 e P20 Pro ufficiali : fino a tre fotocamere e tanta intelligenza artificiale : È finalmente arrivato il momento di Huawei P20 e Huawei P20 Pro, i nuovi top di gamma del colosso cinese. Oltre al notch nella parte frontale, troviamo tre fotocamere posteriori, solo sul modello Pro, e tanta intelligenza artificiale. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro ufficiali: fino a tre fotocamere e tanta intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

HUAWEI P20 : le prime impressioni : Parigi – A un mese dalla presentazione di Samsung Galaxy S9, Huawei rilancia durante un evento a Parigi con la sua serie P20, composta da Huawei P20 Plus, dal classico P20 e dal P20 lite. A questi tre classici telefoni, Huawei aggiunge un modello Mate RS in collaborazione con Porche Design. “Sette anni fa nessuno conosceva il nostro brand. Lo scorso anno abbiamo venduto 153 milioni di smartphone”, ha detto il Ceo Richard Yu nell’introdurre ...

Streaming presentazione HUAWEI P20 e P20 Pro - ecco dove seguire la diretta e a che ora - : Finalmente ci siamo, il grande giorno è arrivato, oggi 27 marzo verrà presentato il Huawei P20 e la variante P20 Pro, appuntamento in diretta da Parigi, Streaming sul canale Youtube ufficiale Huawei a partire dalle 14 , ora italiana, . Conosceremo ogni dettaglio dei due smartphone in questione, ma a dire il vero ormai i rumors ci hanno svelato già da ...

HUAWEI P20 Pro e P20 - la presentazione in live streaming - : Potrete seguire l'evento in diretta streaming qui sotto: Il link proviene dal canale YouTube di Huawei e sarà attivo a partire dalle ore 14 , mentre i due smartphone saranno svelati per le 15 . Non ...

Screenshot HUAWEI P20 Lite come si fa velocemente : come catturare Screenshot su Huawei P20 Lite e salvare schermate su Huawei P20 Lite in modo facile e veloce la migliore guida per catturare schermate Huawei P20 Lite.

Video presentazione in diretta streaming HUAWEI P20 e P20 Pro : orario e come seguire oggi 27 marzo : oggi 27 marzo alle ore 14 italiane assisteremo al Video presentazione in diretta streaming Huawei P20 e P20 Pro, da poter seguire comodamente seduti in poltrona davanti al proprio PC, smartphone o tablet. Sarà sufficiente una buona connessione ad Internet, ed uno dei dispositivi sopra citati per gustare a pieno l'evento direttamente dal box YouTube che vi abbiamo allegato a fine articolo. Conosciamo già gran parte delle specifiche tecniche ...